РФ повысила пошлины на солодовое пиво и сидр из недружественных стран

Ведомости

Правительство РФ увеличило таможенные пошлины на импорт солодового пива и сидра из недружественных стран. Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2025 г., следует из постановления, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно документу, пошлина на пиво повышается с 1 евро до 1,5 евро за литр, на сидр – с 22,5% до 30%. Мера вступает в силу с 19 сентября.

26 августа глава немецкой компании Oettinger Штефан Блашак прогнозировал массовые банкротства пивоварен в Германии на фоне падения потребления. В 2025 г. рынок сократился на 7–7,5%, а за первое полугодие пивовары потеряли около 2,6 млн гл продукции, что эквивалентно примерно 3 млн банок в день.

По данным компании BarthHaas от 22 июля, Россия вышла на пятое место в мире по объему производства пива (9,1 млрд л), обогнав Германию (8,4 млрд л). Производство в РФ выросло на 9%, в ФРГ – снизилось на 1%.

