РФ повысила пошлины на солодовое пиво и сидр из недружественных стран

26 августа глава немецкой компании Oettinger Штефан Блашак прогнозировал массовые банкротства пивоварен в Германии на фоне падения потребления. В 2025 г. рынок сократился на 7–7,5%, а за первое полугодие пивовары потеряли около 2,6 млн гл продукции, что эквивалентно примерно 3 млн банок в день.