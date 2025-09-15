Hyundai обратился в Роспатент за товарным знаком, не связанным с автомобилями

По данным агентства, заявка появилась 12 сентября 2025 г. Она была подана из Республики Кореи для регистрации товарного знака по одному классу (№ 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Эта деятельность относится к предоставлению услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, временным проживанием, а также может позволить оказывать услуги столовых, детских садов, баров и закусочных.