Hyundai обратился в Роспатент за товарным знаком, не связанным с автомобилями
По данным агентства, заявка появилась 12 сентября 2025 г. Она была подана из Республики Кореи для регистрации товарного знака по одному классу (№ 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Эта деятельность относится к предоставлению услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, временным проживанием, а также может позволить оказывать услуги столовых, детских садов, баров и закусочных.
В середине августа южнокорейский концерн, ушедший из России в 2022 г., подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков. Тогда они касались классов МКТУ 12, 28, 36 и 38. Это были автомобили, игрушки и аппараты для видеоигр, страховые услуги, а также телекоммуникационная деятельность.