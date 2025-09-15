Xiaomi ускорит выпуск нового смартфона ради конкуренции с iPhone 17

11 сентября представитель «Яндекс.Маркета» сообщил «Ведомостям», что пользователи заказывали iPhone 17 Pro всех версий на 80% больше в первые сутки после презентации товара, чем iPhone 16 Pro. По данным компании, увеличенный спрос может быть связан с более совершенными техническими характеристиками новых смартфонов. В их числе – обновленный чип A19 Pro, большой объемом памяти (с 8 ГБ в iPhone 16 Pro он увеличился до 12 ГБ), а также камера с тремя сенсорами на задней панели.