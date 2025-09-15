Xiaomi ускорит выпуск нового смартфона ради конкуренции с iPhone 17
В сентябре корпорация Xiaomi намерена выпустить следующий флагманский смартфон и обновить бренд, чтобы составить конкуренцию Apple за долю на рынке смартфонов премиум-класса. Об этом заявил основатель и гендиректор пекинской компании Лэй Цзюнь, пишет Bloomberg.
По данным агентства, компания сдвинула сроки выпуска и перешла сразу от поколения Xiaomi 15 к серии 17, повторяя номенклатуру iPhone от Apple с новыми моделями Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max.
IPhone 17 от Apple начнет продаваться по всему миру 19 сентября. Отмечается, что в первой половине 2025 г. продажи Xiaomi в этом сегменте выросли на 55%. Bloomberg пишет, что у компании больше шансов конкурировать на внутреннем рынке Китая, где выпуск iPhone Air от Apple был отложен.
11 сентября представитель «Яндекс.Маркета» сообщил «Ведомостям», что пользователи заказывали iPhone 17 Pro всех версий на 80% больше в первые сутки после презентации товара, чем iPhone 16 Pro. По данным компании, увеличенный спрос может быть связан с более совершенными техническими характеристиками новых смартфонов. В их числе – обновленный чип A19 Pro, большой объемом памяти (с 8 ГБ в iPhone 16 Pro он увеличился до 12 ГБ), а также камера с тремя сенсорами на задней панели.