После презентации iPhone 17 Pro заказывали на 80% чаще iPhone 16 Pro в 2024 году
Пользователи заказывали iPhone 17 Pro всех версий на 80% больше в первые сутки после презентации товара, чем iPhone 16 Pro в то же время в 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Маркета».
В компании объяснили, что увеличенный спрос может быть обусловлен более совершенными техническими характеристиками новых смартфонов. В их числе представитель «Яндекс.Маркета» назвал обновленный чип A19 Pro, большой объемом памяти (с 8 ГБ в iPhone 16 Pro он увеличился до 12 ГБ), а также камеру с тремя сенсорами на задней панели.
По подсчетам команды маркетплейса, чаще всего пользователи оформляют заказы на оранжевые, серебристые и темно-синие iPhone. В рейтинге по заказам моделей iPhone 17 лидерами стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Воронежская область.
9 сентября в Театре им. Стива Джобса в Apple Park прошла традиционная сентябрьская презентация новинок Apple. Компания представила новый IPhone Air и новую линейку IPhone 17. Также производитель обновил Apple Watch и AirPods Pro. После этого компания сняла с производства четыре модели смартфонов – 15, 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.