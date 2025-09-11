После презентации iPhone 17 Pro заказывали на 80% чаще iPhone 16 Pro в 2024 году

В компании объяснили, что увеличенный спрос может быть обусловлен более совершенными техническими характеристиками новых смартфонов. В их числе представитель «Яндекс.Маркета» назвал обновленный чип A19 Pro, большой объемом памяти (с 8 ГБ в iPhone 16 Pro он увеличился до 12 ГБ), а также камеру с тремя сенсорами на задней панели.