Apple сняла с производства четыре модели iPhone
После презентации линейки iPhone 17 Apple сняла с производства четыре модели смартфонов – 15, 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Об этом свидетельствуют данные официального сайта компании.
Теперь эти модели можно приобрести только у сторонних продавцов. При этом в актуальной линейке смартфонов остались iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16e.
9 сентября в Театре им. Стива Джобса в Apple Park прошла традиционная сентябрьская презентация новинок Apple. Компания представила новый IPhone Air и новую линейку iPhone 17. Также компания обновила Apple Watch и AirPods Pro.
После презентации российские поставщики раскрыли цены на гаджеты от Apple. Как сообщили «Коммерсанту» в Яндекс. Маркете», iPhone 17 будет стоить от 110 000 руб., iPhone Air – от 135 000 руб., iPhone 17 Pro – от 143 000 руб., iPhone 17 Pro Max – от 152 000 руб. В CDEK.Shopping рассказали «Ведомостям», что без учета таможенных пошлин стоимость iPhone 17 будет начинаться от 90 591 руб., iPhone Air – от 120 485 руб., iPhone 17 Pro – от 137 536 руб., iPhone 17 Pro Max – от 156 781 руб.
В день презентации новых продуктов Apple акции компании упали на 1,48%. Минимальная цена за одну ценную бумага достигала $233,3.