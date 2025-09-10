Apple сняла с производства четыре модели iPhone

После презентации российские поставщики раскрыли цены на гаджеты от Apple. Как сообщили «Коммерсанту» в Яндекс. Маркете», iPhone 17 будет стоить от 110 000 руб., iPhone Air – от 135 000 руб., iPhone 17 Pro – от 143 000 руб., iPhone 17 Pro Max – от 152 000 руб. В CDEK.Shopping рассказали «Ведомостям», что без учета таможенных пошлин стоимость iPhone 17 будет начинаться от 90 591 руб., iPhone Air – от 120 485 руб., iPhone 17 Pro – от 137 536 руб., iPhone 17 Pro Max – от 156 781 руб.