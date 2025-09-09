Apple представила новый IPhone 17, AirPods 3 Pro и IOS 26

Встроенный датчик сердечного ритма интегрирован с приложением Apple Fitness, благодаря чему тренировки с AirPods теперь учитываются в системе «колец активности» на Apple Watch. Наушники также поддерживают функцию Live Translation: пользователь слышит перевод речи собеседника в реальном времени, а IPhone отображает текст на экране. Если оба человека используют AirPods Pro 3, перевод синхронизируется в режиме диалога. Время автономной работы увеличилось до восьми часов, а в режиме слухового аппарата – до 10.