Apple представила новый IPhone 17, AirPods 3 Pro и IOS 26

Apple представила новый IPhone 17, AirPods 3 Pro и IOS 26Также были обновлены Apple Watch
В Театре им. Стива Джобса в Apple Park прошла традиционная сентябрьская презентация новинок Apple. Компания представила новый IPhone Air и новую линейку IPhone 17. Также компания обновила Apple Watch и AirPods Pro. Об этом сообщает Bloomberg.
IPhone Air
Самой обсуждаемой премьерой стал IPhone Air. Смартфон получил рекордно тонкий корпус, который сама компания назвала «невероятно тонким» и «частью будущего». Толщина корпуса составляет 5,6 мм.
IPhone 17
Наряду с IPhone Air компания представила iPhone 17. Дисплей увеличен до 6,3 дюйма и теперь поддерживает технологию ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость на улице достигает 3000 нит, а новое семислойное антибликовое покрытие улучшает читаемость на солнце. Смартфон стал более прочным благодаря Ceramic Shield 2 с повышенной защитой от царапин.
Значительные изменения коснулись камер. Фронтальная получила самый большой в истории iPhone сенсор квадратной формы, более широкий угол обзора и технологию Center Stage для лучшего кадрирования. Съемка селфи-видео теперь работает с алгоритмами, аналогичными «Режиму съемки» основной камеры. Задняя камера оснащена 48-мегапиксельным сенсором и 12-мегапиксельным телевиком.
Внутри смартфон работает на новом чипе A19 с шестиядерным процессором и пятиядерным графическим модулем, который на 20% быстрее A18 и оптимизирован для искусственного интеллекта. Он способен обрабатывать большие языковые модели прямо на устройстве. На iOS 26 появился «Визуальный интеллект» – функция, распознающая объекты на экране и позволяющая задавать о них вопросы. Зарядка стала быстрее, включая проводной режим.
iPhone 17 будет доступен в пяти цветах: лавандовом, шалфейном, туманно-голубом, черном и белом.
Новые Apple Watch
Компания также обновила линейку смарт-часов. Apple Watch Series 11 получили увеличенное время автономной работы – до 24 часов вместо прежних 18, поддержку 5G, новые циферблаты и улучшенную защиту от царапин. Особое внимание уделено функциям здоровья: часы теперь умеют оценивать качество сна с помощью показателя Sleep Score. По словам компании, устройство поможет выявить случаи гипертонии у миллиона пользователей в течение первого года.
Apple Watch Ultra 3 обзавелись большим экраном с тонкими рамками, повышенной яркостью, новой батареей и возможностью спутниковой связи. Производство корпуса частично основано на 3D-печати. Появились новые варианты ремешков Hermes. Бюджетная модель Apple Watch SE также обновилась: теперь в ней установлен чип S10, экран работает в режиме Always-On, а управление дополнено новыми жестами.
AirPods Pro 3
Еще одной важной премьерой стали AirPods Pro 3. Наушники получили новую акустическую архитектуру и пенные амбушюры, что позволило вдвое увеличить эффективность шумоподавления по сравнению с предыдущим поколением и в четыре раза – по сравнению с первой моделью.
Встроенный датчик сердечного ритма интегрирован с приложением Apple Fitness, благодаря чему тренировки с AirPods теперь учитываются в системе «колец активности» на Apple Watch. Наушники также поддерживают функцию Live Translation: пользователь слышит перевод речи собеседника в реальном времени, а IPhone отображает текст на экране. Если оба человека используют AirPods Pro 3, перевод синхронизируется в режиме диалога. Время автономной работы увеличилось до восьми часов, а в режиме слухового аппарата – до 10.
После презентации российские поставщики раскрыли цены на гаджеты от Apple. Как сообщили «Коммерсанту» в Яндекс. Маркете», iPhone 17 будет стоить от 110 000 руб., iPhone Air – от 135 000 руб., iPhone 17 Pro – от 143 000 руб., iPhone 17 Pro Max – от 152 000 руб. В CDEK.Shopping рассказали «Ведомостям», что без учета таможенных пошлин стоимость iPhone 17 будет начинаться от 90 591 руб., iPhone Air – от 120 485 руб., iPhone 17 Pro – от 137 536 руб., iPhone 17 Pro Max – от 156 781 руб.