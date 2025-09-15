Генпрокуратура потребовала изъять группу предприятий ЖКХ у бизнесменов в Австрии
Генеральная прокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ. Их контролируют проживающие в Австрии бизнесмены, которые выводят прибыль холдинга за границу, передает «РИА Новости» со ссылкой на исковое заявление ведомства.
Требование передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Среди ответчиков по иску ведомства – 14 человек и 20 юрлиц, в число которых входят бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр региона по госимуществу Алексей Пьянков, вице-губернатор Олег Чемезов.
«Получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей <...> в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО "ЕЭС" Чубайсом А. Б.», – говорится в документе. Биков и Бобров проживают в Австрии и имеют там гражданство, а в группе компаний «Корпорация СТС» являются бенефициарами.
Прокуроры обнаружили нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, а также ГУП «Облкоммунэнерго». Производственный комплекс «Корпорации СТС», считают в Генпрокуратуре, был сформирован за счет госпредприятия, которым ответчики также завладели в обход российских законов с использованием своих неформальных связей.