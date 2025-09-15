Генпрокуратура потребовала изъять группу предприятий ЖКХ у бизнесменов в Австрии

«Получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей <...> в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО "ЕЭС" Чубайсом А. Б.», – говорится в документе. Биков и Бобров проживают в Австрии и имеют там гражданство, а в группе компаний «Корпорация СТС» являются бенефициарами.