Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Генпрокуратура потребовала изъять группу предприятий ЖКХ у бизнесменов в Австрии

Ведомости

Генеральная прокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ. Их контролируют проживающие в Австрии бизнесмены, которые выводят прибыль холдинга за границу, передает «РИА Новости» со ссылкой на исковое заявление ведомства.

Требование передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Среди ответчиков по иску ведомства – 14 человек и 20 юрлиц, в число которых входят бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр региона по госимуществу Алексей Пьянков, вице-губернатор Олег Чемезов.

«Получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей <...> в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО "ЕЭС" Чубайсом А. Б.», – говорится в документе. Биков и Бобров проживают в Австрии и имеют там гражданство, а в группе компаний «Корпорация СТС» являются бенефициарами.

Прокуроры обнаружили нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, а также ГУП «Облкоммунэнерго». Производственный комплекс «Корпорации СТС», считают в Генпрокуратуре, был сформирован за счет госпредприятия, которым ответчики также завладели в обход российских законов с использованием своих неформальных связей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её