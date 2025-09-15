Акции создателя Labubu подешевели почти на 25% из-за снижения спроса на куклы

Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. Pop Mart начала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых находится игрушка, выбранная случайным образом. Игрушки обрели популярность в 2025 г. благодаря Tik-Tok и знаменитостям.