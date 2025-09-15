Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции создателя Labubu подешевели почти на 25% из-за снижения спроса на куклы

Ведомости

Капитализация китайской компании Pop Mart International Group обвалилась почти на $13 млрд, или примерно на 25%, после достижения рекорда 26 августа. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Pop Mart на торгах 15 сентября подешевели на 8,96% до 252 гонконгских долларов ($32,41). По данным Гонконгской фондовой биржи, по состоянию на 15 сентября рыночная стоимость компании составляла 348,6 млрд гонконгских долларов ($44,8 млрд). JPMorgan Chase & Co. понизил ее рейтинг до нейтрального из-за отсутствия катализаторов роста и непривлекательной оценки.

По информации агентства, популярность персонажа Labubu, производителем игрушек которого занимается Pop Mart, сокращается на вторичных рынках Китая. Отмечается, что, несмотря на снижение, продажи китайской компании выросли более чем на 180% по сравнению с 2024 г.

Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. Pop Mart начала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых находится игрушка, выбранная случайным образом. Игрушки обрели популярность в 2025 г. благодаря Tik-Tok и знаменитостям.

4 июля 2025 г. Pop Mart подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Labubu. Он регистрируется по 14 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её