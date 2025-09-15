Акции создателя Labubu подешевели почти на 25% из-за снижения спроса на куклы
Капитализация китайской компании Pop Mart International Group обвалилась почти на $13 млрд, или примерно на 25%, после достижения рекорда 26 августа. Об этом сообщает Bloomberg.
Акции Pop Mart на торгах 15 сентября подешевели на 8,96% до 252 гонконгских долларов ($32,41). По данным Гонконгской фондовой биржи, по состоянию на 15 сентября рыночная стоимость компании составляла 348,6 млрд гонконгских долларов ($44,8 млрд). JPMorgan Chase & Co. понизил ее рейтинг до нейтрального из-за отсутствия катализаторов роста и непривлекательной оценки.
По информации агентства, популярность персонажа Labubu, производителем игрушек которого занимается Pop Mart, сокращается на вторичных рынках Китая. Отмечается, что, несмотря на снижение, продажи китайской компании выросли более чем на 180% по сравнению с 2024 г.
Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. Pop Mart начала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых находится игрушка, выбранная случайным образом. Игрушки обрели популярность в 2025 г. благодаря Tik-Tok и знаменитостям.
4 июля 2025 г. Pop Mart подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Labubu. Он регистрируется по 14 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).