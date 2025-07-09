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Pop Mart подала заявку на регистрацию товарного знака Labubu

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Китайская компания Pop Mart подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Labubu. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.

Заявка от Pop Mart поступила 4 июля 2025 г. Товарный знак регистрируется по 14 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди них игрушки, декоративная косметика, бытовая химия, промышленные масла, цифровая электроника, техника, ювелирная продукция, канцелярия и бумажная продукция, изделия из кожи, мебель, текстиль, предметы одежды для людей и реклама.

9 июня российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака Labubu.

«Глобал трейд» подал заявку на товарный знак по двум классам МКТУ – ткани и тканевые покрывала для бытового использования, предметы одежды для людей. Знак Natura Siberica регистрируется для производства и реализации декоративной косметики, парфюмерии, зубных паст и шампуней.

Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. Pop Mart стала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, где находится игрушка, выбранная случайным образом. В 2025 г. игрушки обрели популярность благодаря Tik-Tok и знаменитостям.

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