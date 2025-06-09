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Две российские компании собираются зарегистрировать товарный знак Labubu

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Российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Labubu. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы ведомства.

Заявка «Глобал трейд» была направлена в Роспатент 2 июня. Товарный знак регистрируется по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых ткани и тканевые покрывала для бытового использования, предметы одежды для людей. Заявка Natura Siberica поступила в Роспатент 6 июня. Знак регистрируется для производства и реализации декоративной косметики, парфюмерии, зубных паст и шампуней.

Персонаж Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой был придуман гонконгским дизайнером Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская компания Pop Mart начала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых содержится игрушка, выбранная случайным образом. В 2025 г. эти игрушки обрели популярность благодаря Tik-Tok и знаменитостям.

Pop Mart была основана в 2010 г. в Китае предпринимателем Ван Нином. Компания специализируется на производстве игрушек для «кидалтов» (взрослые, сохраняющие детские увлечения и хобби).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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