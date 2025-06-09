Две российские компании собираются зарегистрировать товарный знак Labubu
Российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Labubu. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы ведомства.
Заявка «Глобал трейд» была направлена в Роспатент 2 июня. Товарный знак регистрируется по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых ткани и тканевые покрывала для бытового использования, предметы одежды для людей. Заявка Natura Siberica поступила в Роспатент 6 июня. Знак регистрируется для производства и реализации декоративной косметики, парфюмерии, зубных паст и шампуней.
Персонаж Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой был придуман гонконгским дизайнером Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская компания Pop Mart начала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых содержится игрушка, выбранная случайным образом. В 2025 г. эти игрушки обрели популярность благодаря Tik-Tok и знаменитостям.
Pop Mart была основана в 2010 г. в Китае предпринимателем Ван Нином. Компания специализируется на производстве игрушек для «кидалтов» (взрослые, сохраняющие детские увлечения и хобби).