На ПМЭФе продемонстрировали Labubu с лицами Лаврова, Набиуллиной и Пескова
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возле стенда Московской области посетителям продемонстрировали Labubu с лицами представителей российской власти. Видео с ними опубликовал News.ru.
На плюшевых игрушках изображены лица заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, премьер-министра Михаила Мишустина и др.
Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская компания Pop Mart стала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых содержится игрушка, выбранная случайным образом. В 2025 г. эти игрушки обрели популярность благодаря Tik-Tok и знаменитостям.
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Ключевой темой форума обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в нем подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.