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На ПМЭФе продемонстрировали Labubu с лицами Лаврова, Набиуллиной и Пескова

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возле стенда Московской области посетителям продемонстрировали Labubu с лицами представителей российской власти. Видео с ними опубликовал News.ru.

На плюшевых игрушках изображены лица заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, премьер-министра Михаила Мишустина и др.

Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская компания Pop Mart стала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых содержится игрушка, выбранная случайным образом. В 2025 г. эти игрушки обрели популярность благодаря Tik-Tok и знаменитостям.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Ключевой темой форума обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в нем подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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