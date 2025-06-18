На ПМЭФе продемонстрировали Labubu с лицами Лаврова, Набиуллиной и Пескова

Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская компания Pop Mart стала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых содержится игрушка, выбранная случайным образом. В 2025 г. эти игрушки обрели популярность благодаря Tik-Tok и знаменитостям.