Группа «Аэрофлот» перевезла летом более 16,7 млн пассажиров
Группа «Аэрофлот» с июня по август 2025 г. перевезла более 16,7 млн пассажиров. Это соответствует уровню пассажиропотока лета 2024 г. Об этом сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.
Самыми популярными внутренними маршрутами стали:
полеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно (837 000 пассажиров),
из Москвы в Сочи и обратно (663 000),
из Москвы в Калининград и обратно (558 000),
из Москвы во Владивосток и обратно (369 000),
из Москвы в Екатеринбург и обратно (308 000).
В топ-пять зарубежных маршрутов вошли рейсы:
из Москвы в Анталью и обратно (336 000 клиентов),
из Москвы в Стамбул и обратно (197 000),
из Москвы в Ереван и обратно (185 000),
из Москвы в Минск и обратно (152 000),
из Москвы в Шарм-эль-Шейх и обратно (86 000).
Самыми быстрорастущими направлениями в России оказались полеты из Москвы в Саранск (прирост пассажиропотока 58% по сравнению с летом 2024 г.), из Красноярска в Казань (+55%), из Сочи в Новосибирск (+44%), из Красноярска в Магадан (+43%) и из Красноярска в Челябинск (+42%). Международными маршрутами с наибольшим приростом пассажиропотока стали рейсы из Москвы в Гянджу (+100%), из Минеральных Вод в Ереван (+68%), из Москвы в Мале (+63%), из Минеральных Вод в Анталью (+57%) и из Санкт-Петербурга в Хургаду (+56%).
11 сентября стало известно, что за восемь месяцев 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 37,4 млн человек, что на 0,7% больше относительно аналогичного периода 2024 г. Из них на внутренних линиях перевезено 28,8 млн, на международных – 8,6 млн. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,2 п. п. год к году до 89,9%. Пассажирооборот группы вырос на 3%.
Пассажирооборот «Аэрофлота» за указанный период увеличился на 5,5%. Авиакомпания перевезла 20 млн пассажиров, что на 1,9% ниже год к году.