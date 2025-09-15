Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Группа «Аэрофлот» перевезла летом более 16,7 млн пассажиров

Ведомости

Группа «Аэрофлот» с июня по август 2025 г. перевезла более 16,7 млн пассажиров. Это соответствует уровню пассажиропотока лета 2024 г. Об этом сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

Самыми популярными внутренними маршрутами стали:

  • полеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно (837 000 пассажиров),

  • из Москвы в Сочи и обратно (663 000),

  • из Москвы в Калининград и обратно (558 000),

  • из Москвы во Владивосток и обратно (369 000),

  • из Москвы в Екатеринбург и обратно (308 000).

В топ-пять зарубежных маршрутов вошли рейсы:

  • из Москвы в Анталью и обратно (336 000 клиентов),

  • из Москвы в Стамбул и обратно (197 000),

  • из Москвы в Ереван и обратно (185 000),

  • из Москвы в Минск и обратно (152 000),

  • из Москвы в Шарм-эль-Шейх и обратно (86 000).

Перевозки пассажиров «Аэрофлотом» в августе снизились на 1,7%

Бизнес / Транспорт

Самыми быстрорастущими направлениями в России оказались полеты из Москвы в Саранск (прирост пассажиропотока 58% по сравнению с летом 2024 г.), из Красноярска в Казань (+55%), из Сочи в Новосибирск (+44%), из Красноярска в Магадан (+43%) и из Красноярска в Челябинск (+42%). Международными маршрутами с наибольшим приростом пассажиропотока стали рейсы из Москвы в Гянджу (+100%), из Минеральных Вод в Ереван (+68%), из Москвы в Мале (+63%), из Минеральных Вод в Анталью (+57%) и из Санкт-Петербурга в Хургаду (+56%).

11 сентября стало известно, что за восемь месяцев 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 37,4 млн человек, что на 0,7% больше относительно аналогичного периода 2024 г. Из них на внутренних линиях перевезено 28,8 млн, на международных – 8,6 млн. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,2 п. п. год к году до 89,9%. Пассажирооборот группы вырос на 3%.

Пассажирооборот «Аэрофлота» за указанный период увеличился на 5,5%. Авиакомпания перевезла 20 млн пассажиров, что на 1,9% ниже год к году.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте