Группа «Аэрофлот» перевезла летом более 16,7 млн пассажиров

Самыми быстрорастущими направлениями в России оказались полеты из Москвы в Саранск (прирост пассажиропотока 58% по сравнению с летом 2024 г.), из Красноярска в Казань (+55%), из Сочи в Новосибирск (+44%), из Красноярска в Магадан (+43%) и из Красноярска в Челябинск (+42%). Международными маршрутами с наибольшим приростом пассажиропотока стали рейсы из Москвы в Гянджу (+100%), из Минеральных Вод в Ереван (+68%), из Москвы в Мале (+63%), из Минеральных Вод в Анталью (+57%) и из Санкт-Петербурга в Хургаду (+56%).