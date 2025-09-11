Перевозки пассажиров «Аэрофлотом» в августе снизились на 1,7%
В августе 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 5,8 млн пассажиров. Это на 2,1% больше по сравнению с июлем текущего года и на 1,7% ниже относительно аналогичного периода 2024 г. Об этом сообщается на сайте компании.
На внутренних линиях перевезено 4,6 млн человек, на международных – 1,2 млн. Процент занятости пассажирских кресел составил 92%. Пассажирооборот вырос на 1,9%.
Пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 2,9% год к году. В августе перевезено 3,1 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем в июле 2025 г., и на 3,9% ниже, чем в августе 2024 г. Снижение объемов перевозок группа объяснила внешними факторами, влияющими на операционную деятельность.
За восемь месяцев 2025 г. группа перевезла 37,4 млн пассажиров, что на 0,7% больше относительно такого же периода 2024 г. Из них на внутренних линиях перевезено 28,8 млн, на международных – 8,6 млн. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,2 п.п. год к году и достиг 89,9%. Пассажирооборот группы увеличился на 3%.
Пассажирооборот «Аэрофлота» за указанный период возрос на 5,5%. Авиакомпания перевезла 20 млн пассажиров, что на 1,9% ниже год к году.
8 сентября гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский допустил возможность выплаты дивидендов компанией по итогам 2025 г., если будут достигнуты целевые показатели. По его словам, «Аэрофлот» планирует выйти по прибыли в этом году на показатель 2024 г., несмотря на растущие расходы.
По результатам 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ составила почти 22 млрд руб. против убытка в 29,5 млрд руб. годом ранее. По МСФО чистая прибыль за прошлый год достигла 55 млрд руб. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 20,9 млрд руб.