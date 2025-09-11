Перевозки пассажиров «Аэрофлотом» в августе снизились на 1,7%

Пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 2,9% год к году. В августе перевезено 3,1 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем в июле 2025 г., и на 3,9% ниже, чем в августе 2024 г. Снижение объемов перевозок группа объяснила внешними факторами, влияющими на операционную деятельность.