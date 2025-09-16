«Апрайт»: каждый десятый рабочий в нефтегазе становится управленцем за три года
Молодые специалисты, начинающие карьеру в нефтегазовой отрасли с рабочих должностей, в 10% случаев в течение первых трех лет работы переходят на позиции инженеров или управленцев. Такие данные были представлены консалтинговой компанией «Апрайт» в исследовании рынка труда, подготовленном к промышленно-энергетическому форуму TNF в Тюмени. Данные исследования передает ТАСС.
Руководитель аналитического направления компании Екатерина Сподина отметила, что этот показатель вдвое выше, чем в металлургическом комплексе, где аналогичный карьерный рост демонстрируют лишь 5% работников. При этом среди тех, кто начал трудовой путь с инженерной должности, 14% в дальнейшем занимают руководящие позиции или становятся ведущими инженерами.
Согласно исследованию, доходы молодых специалистов в нефтегазе за первые три года увеличиваются в среднем на 47% с учетом инфляции. Средняя зарплата квалифицированного рабочего в отрасли сегодня составляет 113 000 руб. после уплаты налогов.
Всего в нефтегазовом секторе занято более 780 000 человек, четверть из которых работают вахтовым методом. При этом 77% сотрудников имеют высшее образование, а профильные вузы ежегодно выпускают около 15 000 новых специалистов.
Сподина подчеркивает необходимость ранней профориентации и привлечения школьников в отрасль, чтобы в будущем компенсировать демографический спад. По ее словам, без решения возрастного дисбаланса уже после 2032 г. нефтегазовая сфера может столкнуться с кадровым дефицитом.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в конструкторские бюро и на предприятия необходимо привлекать молодых специалистов и создавать для них условия. «Крайне важно создавать условия для привлечения в КБ и на предприятия молодых, талантливых специалистов, целых команд инженеров, разработчиков, производственников», – подчеркнул глава государства.