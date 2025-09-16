В H&N анонсировали появление «Растишки» на рынке ОАЭ до конца 2025 года
Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) смогут приобретать продукцию «Растишка». Товары появятся на рынке до конца 2025 г., сообщил «РИА Новости» председатель совета директоров компании Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») Руслан Алисултанов.
«H&N планирует существенно расширить ассортимент экспортируемой продукции – с IV квартала на рынке ОАЭ, помимо сметаны, творога, молока и сливок, будут представлены йогурты, творожные десерты, в том числе и детской категории под брендом "Растишка"», – рассказал Алисултанов.
Он отметил, что производитель молочной продукции получил сертификат Emirates Quality Mark для товаров Чеховского завода. В результате этого шага компания может запустить поставки в ОАЭ под брендами «Простоквашино» и «Растишка». У H&N также есть сертификаты «халяль» для нескольких заводов.
В конце июля стало известно, что объем производства компании Health & Nutrition по итогам первого полугодия стал на 7% выше показателя предыдущего года. Показатель достиг 497 000 т. Объем закупки молока увеличился также на 7% – до 600 000 т. Планируемый объем инвестиций в 2025 г., согласно данным отчета, равен 6 млрд руб.