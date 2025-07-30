Объем производства молочных продуктов Health & Nutrition вырос на 7%
Объем производства компании Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия»), выпускающих молочную продукцию «Простоквашино» и «Даниссимо», по итогам первого полугодия стал на 7% выше показателя предыдущего года. Об этом сообщается в отчете компании.
Объем производства составил 497 000 т. Объем закупки молока увеличился также на 7% – до 600 000 т. Доля H&N в основном молочном сегменте составила 13,4%. Планируемый объем инвестиций в 2025 г., согласно данным отчета, равен 6 млрд руб.
Компания продолжила развитие экспортных направлений. Общий объем продукции, проданной в другие страны, составил 7 900 т, что в денежном выражении равняется 1,6 млрд руб., говорится в отчете.
Компания H&N производит молочные продукты и альтернативные напитки на растительной основе. Она выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «АктиБио», «Растишка», «Тема», «Био Баланс», «Planto» и другие. АО «Данон Россия» официально сменило название на Health & Nutrition 21 сентября 2023 г. В отчете подчеркивается, что на данный момент H&N - полностью российская компания.
В апреле председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов заявил, что французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за полной утраты контроля над своими прежними активами. Он уверил, что H&N успешно адаптировалась к работе.