Объем производства молочных продуктов Health & Nutrition вырос на 7%

Компания H&N производит молочные продукты и альтернативные напитки на растительной основе. Она выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «АктиБио», «Растишка», «Тема», «Био Баланс», «Planto» и другие. АО «Данон Россия» официально сменило название на Health & Nutrition 21 сентября 2023 г. В отчете подчеркивается, что на данный момент H&N - полностью российская компания.