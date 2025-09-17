Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в РФ

В июне первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью РБК отмечал, что учитывая недружественные действия Renault по отношению к России, все идет к тому, что компания не вернется на рынок страны. По его словам, во время подписания договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» в 2022 г. была предусмотрена опция возвращения в течение шести лет. При этом есть впечатление, что Renault предпринимает шаги, направленные на исключение возможности реализации данного опциона. Мантуров обращал внимание, что Renault прекратила все контакты, связанные с кооперационными поставками, и не предоставила никакой поддержки «АвтоВАЗу». Компания также продолжает поставлять свою продукцию на Украину.