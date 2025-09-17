Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в РФ
Роспатент выдал предварительный отказ французскому автопроизводителю Renault в регистрации товарного знака в России. У компании осталось несколько недель, чтобы ответить на уведомление экспертизы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой электронную базу Международного бюро (МБ) ВОИС.
Согласно базе МБ ВОИС, заявка на регистрацию знака Reno для производства и продажи автомобилей была подана в октябре 2024 г., а в апреле 2025-го г. последовал предварительный отказ.
Как пояснила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, Renault грозит окончательный отказ, если в установленный срок не будет дан ответ в Роспатент. По ее словам, существуют «относительные основания» для отказа, а именно выявление более раннего сходного до степени смешения товарного знака. Эксперт уточнила, что противопоставленный знак принадлежит самой Renault, однако в новой заявке указан другой адрес, не соответствующий данным в российских реестрах. Для снятия претензий достаточно внести изменения в запись в Государственном реестре товарных знаков, привести адрес в соответствие с актуальным и уведомить об этом экспертизу.
В июне первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью РБК отмечал, что учитывая недружественные действия Renault по отношению к России, все идет к тому, что компания не вернется на рынок страны. По его словам, во время подписания договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» в 2022 г. была предусмотрена опция возвращения в течение шести лет. При этом есть впечатление, что Renault предпринимает шаги, направленные на исключение возможности реализации данного опциона. Мантуров обращал внимание, что Renault прекратила все контакты, связанные с кооперационными поставками, и не предоставила никакой поддержки «АвтоВАЗу». Компания также продолжает поставлять свою продукцию на Украину.