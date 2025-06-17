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Мантуров оценил шансы возвращения Renault в Россию

Ведомости

Учитывая недружественные действия французского производителя автомобилей Renault по отношению к России, сейчас все идет к тому, что компания не вернется на рынок страны. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью РБК.

Во время подписания договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» в 2022 г. была предусмотрена опция возвращения в течение шести лет, сообщил Мантуров. Он отметил, что сейчас складывается впечатление, что Renault предпринимает шаги, направленные на исключение возможности реализации данного опциона.

Первый заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что Renault прекратила все контакты, связанные с кооперационными поставками, и не предоставила никакой поддержки «АвтоВАЗу». Более того, компания продолжает поставлять свою продукцию на Украину. Он добавил, что российские власти учтут эти обстоятельства при принятии решения о возможном возвращении компании.

Мантуров также заявил, что не получал никакой информации от компаний Hyundai и Toyota о потенциальном возвращении на российский рынок.

«С 2022 г. у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой», – заключил он.

8 июня радиостанция France Info сообщила, что Renault будет выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине. По данным издания, «автомобильный гигант» объединит усилия с небольшим французским предприятием, которое работает в сфере оборонной промышленности. Производственные линии будут расположены в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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