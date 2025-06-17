Мантуров оценил шансы возвращения Renault в Россию

Во время подписания договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» в 2022 г. была предусмотрена опция возвращения в течение шести лет, сообщил Мантуров. Он отметил, что сейчас складывается впечатление, что Renault предпринимает шаги, направленные на исключение возможности реализации данного опциона.