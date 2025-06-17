Мантуров оценил шансы возвращения Renault в Россию
Во время подписания договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» в 2022 г. была предусмотрена опция возвращения в течение шести лет, сообщил Мантуров. Он отметил, что сейчас складывается впечатление, что Renault предпринимает шаги, направленные на исключение возможности реализации данного опциона.
Первый заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что Renault прекратила все контакты, связанные с кооперационными поставками, и не предоставила никакой поддержки «АвтоВАЗу». Более того, компания продолжает поставлять свою продукцию на Украину. Он добавил, что российские власти учтут эти обстоятельства при принятии решения о возможном возвращении компании.
«С 2022 г. у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой», – заключил он.
8 июня радиостанция France Info сообщила, что Renault будет выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине. По данным издания, «автомобильный гигант» объединит усилия с небольшим французским предприятием, которое работает в сфере оборонной промышленности. Производственные линии будут расположены в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.