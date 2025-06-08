France Info: компания Renault намерена производить беспилотники на Украине
Французский производитель автомобилей Renault будет выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.
По данным издания, «автомобильный гигант» объединит усилия с небольшим французским предприятием, которое работает в сфере оборонной промышленности. Производственные линии будут расположены в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.
Как отметила радиостанция, ВСУ планируют использовать более 4 млн беспилотников в 2025 г. Они будут созданы с использованием передовых технологий, а некоторые из аппаратов, произведенных на Украине, могут быть взяты на вооружение и французской армией.
7 июня министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что французские автомобильные и оборонные компании начнут производить на Украине беспилотники, но не уточнил, какие именно предприятия участвуют в проекте.