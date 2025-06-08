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France Info: компания Renault намерена производить беспилотники на Украине

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Французский производитель автомобилей Renault будет выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

По данным издания, «автомобильный гигант» объединит усилия с небольшим французским предприятием, которое работает в сфере оборонной промышленности. Производственные линии будут расположены в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

Как отметила радиостанция, ВСУ планируют использовать более 4 млн беспилотников в 2025 г. Они будут созданы с использованием передовых технологий, а некоторые из аппаратов, произведенных на Украине, могут быть взяты на вооружение и французской армией.

7 июня министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что французские автомобильные и оборонные компании начнут производить на Украине беспилотники, но не уточнил, какие именно предприятия участвуют в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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