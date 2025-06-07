Франция анонсировала выпуск БПЛА на Украине с участием автопроизводителя
Французские автомобильные и оборонные компании начнут производить на Украине беспилотники, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI.
«Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель <...> объединит усилия с французской оборонной компанией по оснащению производственных линий в Украине для производства беспилотников», – сказал министр.
Он не уточнил, какая автомобильная компания участвует в проекте, добавив, что производитель сам объявит об этом. Ожидается, что беспилотники будет получать Украина, но поставки будут идти «нашим собственным армиям для обеспечения постоянной тактической и оперативной подготовки», добавил Лекорню. Украинская сторона поделится с Францией отзывом об использовании беспилотников в ходе конфликта с РФ.