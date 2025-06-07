Франция анонсировала выпуск БПЛА на Украине с участием автопроизводителя

Он не уточнил, какая автомобильная компания участвует в проекте, добавив, что производитель сам объявит об этом. Ожидается, что беспилотники будет получать Украина, но поставки будут идти «нашим собственным армиям для обеспечения постоянной тактической и оперативной подготовки», добавил Лекорню. Украинская сторона поделится с Францией отзывом об использовании беспилотников в ходе конфликта с РФ.