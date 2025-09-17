Экс-глава авиакомпании Red Wings покупает группу «Волга-Днепр»

Отмечается также, что при Солодилине Red Wings не добилась разрешения на вывоз восьми пассажирских Airbus. Источники издания считают, что в случае с грузовыми бортами шансы повышаются. Есть стремление к «взаимовыгодному урегулированию» отношений с иностранными структурами. По словам собеседника газеты, в Кельне у группы задержан принадлежащий ей Boeing 737–800, в Лейпциге – три собственных Ан-124 и склад запчастей. Группа будет стремиться вернуть к ним доступ.