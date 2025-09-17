Экс-глава авиакомпании Red Wings покупает группу «Волга-Днепр»
Бывший гендиректор аэропорта «Жуковский» и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен приобрести всю грузовую группу «Волга-Днепр». Его компания ООО «Евраз Авиа Сервис» («ЕАС Групп») ведет переговоры о покупке всех активов группы, включая авиакомпании «Волга-Днепр», «Атран», AirBridgeCargo, а также предприятия «Волга-Днепр Техникс» и «Волга-Днепр Инжиниринг», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию о покупке подтвердили в «ЕАС Групп».
Сумма сделки не раскрывается. В августе владельцы «Волга-Днепра» предлагали передать активы государству безвозмездно, однако Минтранс отказался от предложения, сославшись на нецелесообразность в условиях санкций.
Отмечается также, что при Солодилине Red Wings не добилась разрешения на вывоз восьми пассажирских Airbus. Источники издания считают, что в случае с грузовыми бортами шансы повышаются. Есть стремление к «взаимовыгодному урегулированию» отношений с иностранными структурами. По словам собеседника газеты, в Кельне у группы задержан принадлежащий ей Boeing 737–800, в Лейпциге – три собственных Ан-124 и склад запчастей. Группа будет стремиться вернуть к ним доступ.
В середине мая Высокий суд Англии и Уэльса обязал нидерландскую структуру российской авиагруппы «Волга-Днепр», Volga-Dnepr Logistics заплатить $202,8 млн промежуточного платежа и 50 000 фунтов стерлингов судебных расходов ирландским «дочкам» крупнейшего в мире лизингодателя AerCap. Истцами стали Celestial Aviation Trading Ireland, Celestial Aviation Trading 6, Celestial Aviation Trading 23 и Celestial Aviation Trading 27.