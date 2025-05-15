Структуру «Волга-Днепра» обязали заплатить $200 млн ирландским лизингодателям

Высокий суд Англии и Уэльса обязал нидерландскую структуру российской авиагруппы «Волга-Днепр», Volga-Dnepr Logistics, заплатить $202,8 млн промежуточного платежа и 50 000 фунтов стерлингов судебных расходов ирландским «дочкам» крупнейшего в мире лизингодателя AerCap. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Истцами в деле выступают Celestial Aviation Trading Ireland, Celestial Aviation Trading 6, Celestial Aviation Trading 23 и Celestial Aviation Trading 27. Промежуточный платеж похож на обеспечительные меры – он направлен на «страхование» стороны спора от того, что впоследствии ей будет затруднительно взыскать эти средства с оппонента, говорит партнер Novator Legal Group Илья Сорокин.