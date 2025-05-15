Газета
Телеграм
/ Финансы

Структуру «Волга-Днепра» обязали заплатить $200 млн ирландским лизингодателям

Речь идет о промежуточном платеже, а решение по существу спора Высокий суд Англии еще не вынес
Артем Кульша
После начала СВО Celestial Aviation решили расторгнуть договоры аренды самолетов со структурами «Волга-Днепра»
После начала СВО Celestial Aviation решили расторгнуть договоры аренды самолетов со структурами «Волга-Днепра» / JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP

Высокий суд Англии и Уэльса обязал нидерландскую структуру российской авиагруппы «Волга-Днепр», Volga-Dnepr Logistics, заплатить $202,8 млн промежуточного платежа и 50 000 фунтов стерлингов судебных расходов ирландским «дочкам» крупнейшего в мире лизингодателя AerCap. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Истцами в деле выступают Celestial Aviation Trading Ireland, Celestial Aviation Trading 6, Celestial Aviation Trading 23 и Celestial Aviation Trading 27. Промежуточный платеж похож на обеспечительные меры – он направлен на «страхование» стороны спора от того, что впоследствии ей будет затруднительно взыскать эти средства с оппонента, говорит партнер Novator Legal Group Илья Сорокин.

Спор вытекает из соглашений, которые Volga-Dnepr Logistics заключила с «дочками» AerCap в 2017–2021 гг., – она гарантировала исполнение обязательств двух сестринских компаний (их названия суд не упоминает) перед ирландскими структурами по аренде восьми воздушных судов.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных