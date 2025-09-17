Правительство за пять лет выделило больше 17 млрд рублей на закупку ветвакцин

На закупку ветвакцин и средств диагностики в 2025 г. правительство РФ выделило регионам 4,2 млрд руб. А за последние пять лет объем господдержки на эти цели превысил 17 млрд руб., сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании противоэпизоотической комиссии.