Правительство за пять лет выделило больше 17 млрд рублей на закупку ветвакцин
На закупку ветвакцин и средств диагностики в 2025 г. правительство РФ выделило регионам 4,2 млрд руб. А за последние пять лет объем господдержки на эти цели превысил 17 млрд руб., сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании противоэпизоотической комиссии.
«Эпизоотическое благополучие – залог устойчивого развития российского животноводства. Работа по его обеспечению выстраивается по всей вертикали», – отметил он.
Патрушев подчеркнул, что для минимизации рисков вспышек заболеваний необходим постоянный мониторинг ситуации в дикой фауне и личных подсобных хозяйствах. Обновленный план ветеринарной безопасности определяет порядок действий при профилактике и в случае возникновения очагов болезней животных.
По итогам заседания вице-премьер поручил регионам своевременно проводить профилактические меры и уделять особое внимание учету поголовья сельхозживотных.
14 мая сообщалось, что в I квартале 2025 г. выпуск вакцин для животных достиг 6,3 млрд доз. Среди них – препараты против бешенства и сибирской язвы. Минсельхоз ежегодно закупает и поставляет регионам 73 наименования вакцин.