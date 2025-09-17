Губернатор ХМАО представил льготы для нефтяной отрасли
В Тюмени нефтяную отрасль поддерживают с помощью налоговых льгот, инвестиционных вычетов и других мер, заявил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук на главной пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума (TNF). Трансляция велась на официальном сайте форума.
«Еще несколько лет назад к ряду месторождений вообще не подходили, а сегодня они показывают экономическую эффективность. Это стало возможным благодаря налоговым льготам со стороны Российской Федерации и региона, а также совместной работе с нефтяными компаниями», – рассказал глава автономного округа.
По его словам, благодаря мерам поддержки в регионе оборудование и цифровые продукты в отрасли удалось импортозаместить на 90%. Показатель увеличился с 50% ранее, до введения льгот.
Он уделил внимание инвестиционному налоговому вычету, который позволяет бизнесу возвращать некоторые вложения, например, в низкорентабельные объекты. Кроме того, он сообщил, что компании, использующие новые участки недр со сложными запасами в Тюмени, освобождаются от налога на имущество на пять лет. Он напомнил и о промышленном офсете, который предполагает возможность региональных нефтесервисных компаний рассчитывать на долгосрочные заказы от крупного бизнеса.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме отметил, что российские компании все еще зависимы от иностранного нефтесервисного оборудования. Он заявил, что для индустрии сейчас есть два вызова: истощение существующего фонда и технологический разрыв между российскими разработками и иностранными продуктами.