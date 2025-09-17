Губернатор ХМАО представил льготы для нефтяной отрасли

Он уделил внимание инвестиционному налоговому вычету, который позволяет бизнесу возвращать некоторые вложения, например, в низкорентабельные объекты. Кроме того, он сообщил, что компании, использующие новые участки недр со сложными запасами в Тюмени, освобождаются от налога на имущество на пять лет. Он напомнил и о промышленном офсете, который предполагает возможность региональных нефтесервисных компаний рассчитывать на долгосрочные заказы от крупного бизнеса.