Делегация «Газпрома» посетила Иран для обсуждения перспектив сотрудничества

Ведомости

В Тегеране российская и иранская делегации обсудили стратегию сотрудничества в экономике, в том числе в газовой сфере, сообщила пресс-служба компании «Газпром».

На рабочей встрече присутствовали российский министр энергетики Сергей Цивилев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Сторону иностранного государства представили президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр нефти Мохсен Пакнежад.

Кроме того, делегации России провела переговоры с главой национальной иранской газовой компании Саидом Таваколи.

В «Газпроме» напомнили, что в 2024 г. корпорация подписала стратегический меморандум с иранской газовой компанией (NIGC) о проработке организации поставок российского природного газа в Иран. Тогда иностранные СМИ писали, что Тегеран планирует получать из России до 300 млн куб. м газа в сутки, или почти 110 млрд куб. м в год.

