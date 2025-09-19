Газета
Главная / Бизнес /

Идея «натяжения струны» между Москвой и Минском обсуждалась с Минтрансом

Ведомости

Идея натяжения «струны» между Минском и Москвой для высокоскоростного движения обсуждалась с Министерством транспорта РФ. Об этом госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев сообщил на бизнес-форуме «Минск и Москва: новый драйвер развития».

«На днях мы обсуждали с Минтрансом [России] перспективу натяжения "струны" между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 км в час», – сказал он (цитата по «Прайму»).

Глазьев также напомнил о планируемой высокоскоростной магистрали между столицами, которая сделает поездки быстрее и комфортнее. Он призвал деловые круги России и Белоруссии к совместной работе, пообещав поддержку со стороны Союзного государства.

В декабре 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что республика рассчитывает на создание высокоскоростной магистрали по маршруту Москва – Минск.

