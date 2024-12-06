Белоруссия рассчитывает на высокоскоростную магистраль «Москва – Минск»
Сейчас Россия работает над высокоскоростной магистралью «Москва – Санкт-Петербург», Белоруссия рассчитывает на создание такой же магистрали по маршруту «Москва – Минск». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в начале заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
«Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург". Рассчитываем на ее продолжение по маршруту "Москва – Минск". Ваше заявление, Владимир Владимирович, о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило», – сказал Лукашенко.
Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом дан Путиным в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб.
Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».
После ВСМ 2Москва – Санкт-Петербург» будут построены магистрали из столицы в Екатеринбург, а затем в Адлер, Минск и Рязань. В перспективе планируется протянуть ВСМ до Донецка и Луганска, говорил в декабре 2023 г. Путин.