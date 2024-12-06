Белоруссия рассчитывает на высокоскоростную магистраль «Москва – Минск»

«Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург". Рассчитываем на ее продолжение по маршруту "Москва – Минск". Ваше заявление, Владимир Владимирович, о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило», – сказал Лукашенко.