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РЖД: для строительства ВСМ потребуется 38 900 человек ежегодно

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В среднем ежегодно для строительства сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России потребуется почти 38 900 человек. Об этом говорится в информации РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «РИА Новости».

В России планируют построить пять ВСМ. Первая магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом протяженностью 679 км будет запущена в 2028 г. Общий объем инвестиций в проект составит более 2 трлн руб. Дорога будет занимать 2 часа 15 минут. Высокоскоростные поезда будут следовать со скоростью 400 км/ч.

30 августа на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» был представлен макет головного вагона поезда «Белый кречет». Начало производства первого образца запланировано на I квартал 2026 г. Первыми макет оценили заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Белозерова, поезд для ВСМ будет отличаться высоким уровнем локализации, а ключевыми производителями всех систем и компонентов станут российские компании.

После ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет построена магистраль из столицы в Екатеринбург, а затем в Адлер, Минск и Рязань. В перспективе планируется протянуть ВСМ до Донецка и Луганска, говорил в декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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