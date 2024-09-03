РЖД: для строительства ВСМ потребуется 38 900 человек ежегодно

После ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет построена магистраль из столицы в Екатеринбург, а затем в Адлер, Минск и Рязань. В перспективе планируется протянуть ВСМ до Донецка и Луганска, говорил в декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин.