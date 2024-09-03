РЖД: для строительства ВСМ потребуется 38 900 человек ежегодно
В России планируют построить пять ВСМ. Первая магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом протяженностью 679 км будет запущена в 2028 г. Общий объем инвестиций в проект составит более 2 трлн руб. Дорога будет занимать 2 часа 15 минут. Высокоскоростные поезда будут следовать со скоростью 400 км/ч.
30 августа на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» был представлен макет головного вагона поезда «Белый кречет». Начало производства первого образца запланировано на I квартал 2026 г. Первыми макет оценили заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Белозерова, поезд для ВСМ будет отличаться высоким уровнем локализации, а ключевыми производителями всех систем и компонентов станут российские компании.
После ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет построена магистраль из столицы в Екатеринбург, а затем в Адлер, Минск и Рязань. В перспективе планируется протянуть ВСМ до Донецка и Луганска, говорил в декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин.