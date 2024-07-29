Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Кабмин включил проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург в перечень самоокупаемых

Ведомости

Инвестиционный проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет включен в перечень самоокупаемых, что позволит привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Общий объем инвестиций в проект составит более 2 трлн руб. Их направят на организацию инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов и создание систем управления подвижным составом.

«Рассчитываем, что государственная поддержка возведения первой ВСМ позволит ускорить реализацию проекта, который откроет дополнительные возможности для целого ряда отраслей экономики», – прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут.

6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург. 8 июля сообщалось, что первый электропоезд для ВСМ планируется произвести в 2027 г., сертификат соответствия состав получит в 2028 г. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.

26 июня сообщалось, что общая стоимость строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит почти 1,8 трлн руб.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных