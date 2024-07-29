Кабмин включил проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург в перечень самоокупаемых

6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург. 8 июля сообщалось, что первый электропоезд для ВСМ планируется произвести в 2027 г., сертификат соответствия состав получит в 2028 г. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.