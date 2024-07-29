Кабмин включил проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург в перечень самоокупаемых
Инвестиционный проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет включен в перечень самоокупаемых, что позволит привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Общий объем инвестиций в проект составит более 2 трлн руб. Их направят на организацию инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов и создание систем управления подвижным составом.
«Рассчитываем, что государственная поддержка возведения первой ВСМ позволит ускорить реализацию проекта, который откроет дополнительные возможности для целого ряда отраслей экономики», – прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут.
6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург. 8 июля сообщалось, что первый электропоезд для ВСМ планируется произвести в 2027 г., сертификат соответствия состав получит в 2028 г. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.
26 июня сообщалось, что общая стоимость строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит почти 1,8 трлн руб.