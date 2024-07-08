Первый электропоезд для ВСМ планируется произвести в 2027 году
Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется произвести в 2027 г., сертификат соответствия состав получит в 2028 г. Об этом сообщил заместитель генерального директора группы «Синара» Антон Зубихин.
«В 2027 г. будет произведен первый электропоезд, он пойдет на сертификацию, для того чтобы мы получили сертификат соответствия в 2028 г.», – сказал он (цитата по «Прайму»).
«В целом на ВСМ-1 [Москва – Петербург] планируется использовать 43 электропоезда по финансовой модели», – заявил он.
14 марта президент РФ Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут.
Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.
6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург.