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Первый электропоезд для ВСМ планируется произвести в 2027 году

Ведомости

Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется произвести в 2027 г., сертификат соответствия состав получит в 2028 г. Об этом сообщил заместитель генерального директора группы «Синара» Антон Зубихин.

«В 2027 г. будет произведен первый электропоезд, он пойдет на сертификацию, для того чтобы мы получили сертификат соответствия в 2028 г.», – сказал он (цитата по «Прайму»).

Зубихин рассказал, что сейчас группа заключила контракт с РЖД на два головных опытных образца, ведется работа по заключению контракта с ГТЛК на 41 высокоскоростной электропоезд.

«В целом на ВСМ-1 [Москва – Петербург] планируется использовать 43 электропоезда по финансовой модели», – заявил он.

14 марта президент РФ Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут.

Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.

6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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