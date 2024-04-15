РЖД подписали договор на поставку первых поездов для ВСМ Москва – Петербург
Заключен договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч. Планируется, что готовые к использованию составы будут поставлены до конца марта 2028 г. Их изготовит предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость работ оценивается в 12 млрд руб.
На данный момент закончено эскизное проектирование, определены конструкция и дизайн поезда. Предполагается, что он будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов. Прорабатывается четыре класса обслуживания.
«Для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Сейчас ее разрабатывают в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении.
8 апреля президент России Владимир Путин поручил принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург к 1 июля. До этой даты правительству РФ и РЖД нужно обеспечить проектирование всех этапов работ, исходя из необходимости получения до 1 июля 2025 г. положительного заключения «Главного управления государственной экспертизы» на проектную документацию и оценки сметной стоимости по всем этапам строительства.
Отмечалось также, что до 15 апреля правительство, РЖД и Сбербанк, а также заинтересованные исполнительные органы субъектов РФ должны обеспечить заключение с ООО «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения о реализации проекта, а также заключение с производителем высокоскоростного подвижного состава договора на его поставку и сервисное обслуживание.
Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Президент особо подчеркнул важность применения в строительстве российских разработок и оборудования. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.