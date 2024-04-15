РЖД подписали договор на поставку первых поездов для ВСМ Москва – Петербург

8 апреля президент России Владимир Путин поручил принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург к 1 июля. До этой даты правительству РФ и РЖД нужно обеспечить проектирование всех этапов работ, исходя из необходимости получения до 1 июля 2025 г. положительного заключения «Главного управления государственной экспертизы» на проектную документацию и оценки сметной стоимости по всем этапам строительства.