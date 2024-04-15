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РЖД подписали договор на поставку первых поездов для ВСМ Москва – Петербург

Ведомости

Заключен договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч. Планируется, что готовые к использованию составы будут поставлены до конца марта 2028 г. Их изготовит предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость работ оценивается в 12 млрд руб.

На данный момент закончено эскизное проектирование, определены конструкция и дизайн поезда. Предполагается, что он будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов. Прорабатывается четыре класса обслуживания.

«Для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Сейчас ее разрабатывают в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении.

8 апреля президент России Владимир Путин поручил принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург к 1 июля. До этой даты правительству РФ и РЖД нужно обеспечить проектирование всех этапов работ, исходя из необходимости получения до 1 июля 2025 г. положительного заключения «Главного управления государственной экспертизы» на проектную документацию и оценки сметной стоимости по всем этапам строительства.

Отмечалось также, что до 15 апреля правительство, РЖД и Сбербанк, а также заинтересованные исполнительные органы субъектов РФ должны обеспечить заключение с ООО «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения о реализации проекта, а также заключение с производителем высокоскоростного подвижного состава договора на его поставку и сервисное обслуживание.

Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Президент особо подчеркнул важность применения в строительстве российских разработок и оборудования. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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