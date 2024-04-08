Путин: надо принять все решения по строительству ВСМ Москва – Петербург к 1 июля

Правительству при участии ООО «РЖД», «Сбербанка России» и исполнительных органов субъектов РФ предстоит разработать ряд финансовых решений, исходя из того, что в 2025 г. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры планируется выделить не менее 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет. Также нужно учесть предоставление в 2024-2028 гг. капитального гранта на выкуп земельных участков в размере 28,5 млрд руб. Москва предоставит не менее 150 млрд руб., Санкт-Петербург – не менее 30 млрд, Московская область – не менее 20 млрд, Ленинградская область – не менее 10 млрд, Новгородская область – не менее 6 млрд, Тверская область – не менее 5 млрд. Для балансировки операционной модели проекта из федерального бюджета предоставят субсидии в размере не более 299,4 млрд руб.