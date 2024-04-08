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Путин: надо принять все решения по строительству ВСМ Москва – Петербург к 1 июля

Концессию заключат до 15 апреля
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительству при участии ООО «РЖД», «Сбербанка России» и исполнительных органов субъектов РФ предстоит разработать ряд финансовых решений, исходя из того, что в 2025 г. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры планируется выделить не менее 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет. Также нужно учесть предоставление в 2024-2028 гг. капитального гранта на выкуп земельных участков в размере 28,5 млрд руб. Москва предоставит не менее 150 млрд руб., Санкт-Петербург – не менее 30 млрд, Московская область – не менее 20 млрд, Ленинградская область – не менее 10 млрд, Новгородская область – не менее 6 млрд, Тверская область – не менее 5 млрд. Для балансировки операционной модели проекта из федерального бюджета предоставят субсидии в размере не более 299,4 млрд руб.

Правительству предстоит сформировать перечень земельных участков, необходимых для реализации проекта. При участии «ВЭБ.РФ» необходимо обеспечить возможность финансирования мероприятий, связанных со строительством ВСМ и использования лизинга при приобретении подвижного состава для этой магистрали в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».

До 15 апреля правительство, «РЖД» и «Сбербанк», а также заинтересованные исполнительные органы субъектов РФ должны обеспечить заключение с ООО «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации проекта, а также заключение с производителем высокоскоростного подвижного состава договора на его поставку и сервисное обслуживание.

До 1 июля правительству и «РЖД» нужно обеспечить проектирование всех этапов работ, исходя из необходимости получения до 1 июля 2025 г. положительного заключения «Главного управления государственной экспертизы» на проектную документацию и оценки сметной стоимости по всем этапам строительства.

Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Президент особо подчеркнул важность применения в строительстве российских разработок и оборудования. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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