Стоимость ВСМ Москва – Петербург составит 1,8 трлн рублей

Окладникова упомянула недавнюю конференцию по видеосвязи с РЖД и «Сбером». По ее словам, работа по тексту концессионного соглашения ведется. Ожидается, что на этой неделе будет завершено урегулирование разногласий и финализация соглашения. Основные условия будут прописаны в распоряжении.