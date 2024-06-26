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Стоимость ВСМ Москва – Петербург составит 1,8 трлн рублей

Ведомости

Общая стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург установлена в размере 1,8 трлн руб. Об этом заявила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова в интервью ТАСС.

«Проект дорогой и зависящий, в том числе, от экономических условий. Поэтому старались подстраховать все риски государства и, соответственно, не ущемить права концессионера», – отметила она. 

Окладникова упомянула недавнюю конференцию по видеосвязи с РЖД и «Сбером». По ее словам, работа по тексту концессионного соглашения ведется. Ожидается, что на этой неделе будет завершено урегулирование разногласий и финализация соглашения. Основные условия будут прописаны в распоряжении.

6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Согласно документу, концессионером станет компания ООО «ВСМ две столицы». В проекте также участвуют субъекты РФ, по территории которых пройдет ВСМ, ОАО «РЖД», синдикат российских банков, включая Сбербанк, а также ЗАО «Лидер». Для финансирования магистрали также будут выделены средства из ФНБ.

Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Он поручил принять все решения по реализации проекта к 1 июля.

Новая магистраль позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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