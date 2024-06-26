Стоимость ВСМ Москва – Петербург составит 1,8 трлн рублей
Общая стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург установлена в размере 1,8 трлн руб. Об этом заявила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова в интервью ТАСС.
«Проект дорогой и зависящий, в том числе, от экономических условий. Поэтому старались подстраховать все риски государства и, соответственно, не ущемить права концессионера», – отметила она.
Окладникова упомянула недавнюю конференцию по видеосвязи с РЖД и «Сбером». По ее словам, работа по тексту концессионного соглашения ведется. Ожидается, что на этой неделе будет завершено урегулирование разногласий и финализация соглашения. Основные условия будут прописаны в распоряжении.
6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Согласно документу, концессионером станет компания ООО «ВСМ две столицы». В проекте также участвуют субъекты РФ, по территории которых пройдет ВСМ, ОАО «РЖД», синдикат российских банков, включая Сбербанк, а также ЗАО «Лидер». Для финансирования магистрали также будут выделены средства из ФНБ.
Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Он поручил принять все решения по реализации проекта к 1 июля.
Новая магистраль позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов.