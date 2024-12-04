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ВСМ от Москвы до Петербурга позволит перевозить в пять раз больше пассажиров

Ведомости

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга позволит перевозить в 4-5 раз больше пассажиров, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

«То есть это совершенно другой объем перевозок. Но это естественно, потому что две агломерации, которые включают в себя и области, которые рядом с нами, – Московская и Петербургская – составляют где-то около 40 млн человек. То есть это 30% населения страны. И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними», – рассказал Собянин.

Он уточнил, что развитие скоростного транспортного сообщения позволит повысить мобильность трудовых ресурсов, туристов, различных услуг.

Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом был дан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб.

Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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