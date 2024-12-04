ВСМ от Москвы до Петербурга позволит перевозить в пять раз больше пассажиров
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга позволит перевозить в 4-5 раз больше пассажиров, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
«То есть это совершенно другой объем перевозок. Но это естественно, потому что две агломерации, которые включают в себя и области, которые рядом с нами, – Московская и Петербургская – составляют где-то около 40 млн человек. То есть это 30% населения страны. И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними», – рассказал Собянин.
Он уточнил, что развитие скоростного транспортного сообщения позволит повысить мобильность трудовых ресурсов, туристов, различных услуг.
Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом был дан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб.
Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».