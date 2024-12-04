ВСМ от Москвы до Петербурга позволит перевозить в пять раз больше пассажиров

«То есть это совершенно другой объем перевозок. Но это естественно, потому что две агломерации, которые включают в себя и области, которые рядом с нами, – Московская и Петербургская – составляют где-то около 40 млн человек. То есть это 30% населения страны. И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними», – рассказал Собянин.