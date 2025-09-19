Газета
Главная / Политика /

Лукашенко пригрозил решить проблему с картофелем по-военному

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область поставил задачу обеспечить сохранность урожая овощей и фруктов для реализации в межсезонье. Особое внимание глава государства уделил вопросу хранения картофеля, поинтересовавшись у председателя облисполкома Юрия Караева ситуацией с урожаем в регионе. Об этом сообщает «БелТА».

Караев доложил, что, хотя урожай картофеля в этом году меньше обычного, регион полностью закрывает собственные потребности и готов поставлять продукцию в Минск: «На 90% договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать». Лукашенко предупредил: «Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем».

Губернатор также сообщил о готовности области поделиться урожаем яблок. Президент призвал его действовать с государственных, а не только региональных позиций: «Если есть лишнее яблоко – отдай». Лукашенко потребовал по-военному организовать подготовку хранилищ: «Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель».

Лукашенко традиционно уделяет особое внимание картофелю как стратегически важному продукту для продбезопасности страны. В прошлом он неоднократно подчеркивал, что «картошка – второй хлеб для белорусов», а вопросы ее производства и хранения называл «вопросами национальной безопасности».

Читайте также:Лукашенко потребовал от белорусских чиновников не шутить с картофелем
