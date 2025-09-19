Лукашенко пригрозил решить проблему с картофелем по-военному

Караев доложил, что, хотя урожай картофеля в этом году меньше обычного, регион полностью закрывает собственные потребности и готов поставлять продукцию в Минск: «На 90% договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать». Лукашенко предупредил: «Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем».