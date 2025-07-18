Лукашенко потребовал от белорусских чиновников не шутить с картофелем

Особую тревогу у президента вызвала фитофтора – грибковое заболевание, поражающее клубни. «Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель», – заявил Лукашенко, обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову. Он потребовал обеспечить надлежащую защиту урожая и контроль за выполнением агротехнических мероприятий.