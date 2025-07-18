Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Лукашенко потребовал от белорусских чиновников не шутить с картофелем

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от аграриев особого внимания к урожаю картофеля, предупредив о недопустимости повторения прошлогодней ситуации с дефицитом. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Пошутили с картошкой в прошлом году – получили от населения по ушам», – напомнил Лукашенко, отметив, что весной белорусы жаловались на перебои с поставками картофеля.

Особую тревогу у президента вызвала фитофтора – грибковое заболевание, поражающее клубни. «Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель», – заявил Лукашенко, обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову. Он потребовал обеспечить надлежащую защиту урожая и контроль за выполнением агротехнических мероприятий.

Глава государства подчеркнул, что срыв кампании чреват повторением перебоев с поставками картофеля в марте–апреле следующего года, что, по его словам, недопустимо.

В июне Лукашенко заявил, что картофель в его стране есть, а проблема с ним носила искусственный характер и была вызвана политическими мотивами. 

28 мая глава Белоруссии поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных