Лукашенко потребовал от белорусских чиновников не шутить с картофелем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от аграриев особого внимания к урожаю картофеля, предупредив о недопустимости повторения прошлогодней ситуации с дефицитом. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Пошутили с картошкой в прошлом году – получили от населения по ушам», – напомнил Лукашенко, отметив, что весной белорусы жаловались на перебои с поставками картофеля.
Особую тревогу у президента вызвала фитофтора – грибковое заболевание, поражающее клубни. «Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель», – заявил Лукашенко, обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову. Он потребовал обеспечить надлежащую защиту урожая и контроль за выполнением агротехнических мероприятий.
Глава государства подчеркнул, что срыв кампании чреват повторением перебоев с поставками картофеля в марте–апреле следующего года, что, по его словам, недопустимо.
В июне Лукашенко заявил, что картофель в его стране есть, а проблема с ним носила искусственный характер и была вызвана политическими мотивами.
28 мая глава Белоруссии поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России.