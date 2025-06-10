Лукашенко объяснил проблемы с картофелем в Белоруссии

В начале мая Лукашенко заявил, что исчезновение картофеля с прилавков республики связано с ориентацией на российский рынок. Потребители в Белоруссии ожидают доступных и низких цен, а производители хотят продать урожай как можно выгоднее и дороже. В России же цена на продукт значительно выше, поэтому многие сельхозпредприятия обратили свое внимание на экспорт.