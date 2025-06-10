Лукашенко объяснил проблемы с картофелем в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что картофель в его стране есть, а проблема с ним носила искусственный характер и была вызвана политическими мотивами. Фрагмент с высказыванием главы белорусского государства опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Когда комитет госконтроля начал проверку отдельных деятелей, выяснилось, что дело имело политическую подоплеку. Бульба [картофель] в наличии была, но ее намеренно придерживали, чтобы создать видимость, будто президент вмешивается в ценообразование. А когда он пришел с наручниками и положил их на стол, бульба сразу появилась», – заявил Лукашенко.
28 мая глава Белоруссии поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России.
В начале мая Лукашенко заявил, что исчезновение картофеля с прилавков республики связано с ориентацией на российский рынок. Потребители в Белоруссии ожидают доступных и низких цен, а производители хотят продать урожай как можно выгоднее и дороже. В России же цена на продукт значительно выше, поэтому многие сельхозпредприятия обратили свое внимание на экспорт.