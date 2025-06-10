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Лукашенко объяснил проблемы с картофелем в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что картофель в его стране есть, а проблема с ним носила искусственный характер и была вызвана политическими мотивами. Фрагмент с высказыванием главы белорусского государства опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Когда комитет госконтроля начал проверку отдельных деятелей, выяснилось, что дело имело политическую подоплеку. Бульба [картофель] в наличии была, но ее намеренно придерживали, чтобы создать видимость, будто президент вмешивается в ценообразование. А когда он пришел с наручниками и положил их на стол, бульба сразу появилась», – заявил Лукашенко.

28 мая глава Белоруссии поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России. 

В начале мая Лукашенко заявил, что исчезновение картофеля с прилавков республики связано с ориентацией на российский рынок. Потребители в Белоруссии ожидают доступных и низких цен, а производители хотят продать урожай как можно выгоднее и дороже. В России же цена на продукт значительно выше, поэтому многие сельхозпредприятия обратили свое внимание на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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