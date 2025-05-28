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Лукашенко поручил вырастить картофеля столько, чтобы хватило для России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России. Слова белорусского лидера передает «БелТА».

Принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, Лукашенко отметил, что после шутки президента России Владимира Путина о картошке ходит «очень много разговоров», но вопрос является серьезным для Белоруссии.

«Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», – сказал президент республики.

Лукашенко отметил, что речь не о благотворительности – «это приличные деньги, приличные цены».

26 мая на встрече с бизнесом Путин говорил, что в России необходимо обеспечить стабильное выращивание картофеля, свеклы и ряда других овощей. На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 27 мая президент РФ рассказал, что в тот же день Лукашенко по телефону пожаловался ему на нехватку в республике картофеля из-за поставок в Россию.

8 мая Лукашенко заявил, что исчезновение картофеля с прилавков республики связано с ориентацией на российский рынок. Потребители в Белоруссии ожидают доступных и низких цен, а производители хотят продать урожай как можно выгоднее и дороже. В России же цена на продукт значительно выше, поэтому многие сельхозпредприятия обратили свое внимание на экспорт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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