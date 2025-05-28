Лукашенко поручил вырастить картофеля столько, чтобы хватило для России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России. Слова белорусского лидера передает «БелТА».
Принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, Лукашенко отметил, что после шутки президента России Владимира Путина о картошке ходит «очень много разговоров», но вопрос является серьезным для Белоруссии.
«Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», – сказал президент республики.
Лукашенко отметил, что речь не о благотворительности – «это приличные деньги, приличные цены».
26 мая на встрече с бизнесом Путин говорил, что в России необходимо обеспечить стабильное выращивание картофеля, свеклы и ряда других овощей. На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 27 мая президент РФ рассказал, что в тот же день Лукашенко по телефону пожаловался ему на нехватку в республике картофеля из-за поставок в Россию.
8 мая Лукашенко заявил, что исчезновение картофеля с прилавков республики связано с ориентацией на российский рынок. Потребители в Белоруссии ожидают доступных и низких цен, а производители хотят продать урожай как можно выгоднее и дороже. В России же цена на продукт значительно выше, поэтому многие сельхозпредприятия обратили свое внимание на экспорт.