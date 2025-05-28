Лукашенко поручил вырастить картофеля столько, чтобы хватило для России

26 мая на встрече с бизнесом Путин говорил, что в России необходимо обеспечить стабильное выращивание картофеля, свеклы и ряда других овощей. На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 27 мая президент РФ рассказал, что в тот же день Лукашенко по телефону пожаловался ему на нехватку в республике картофеля из-за поставок в Россию.