Путин поинтересовался причиной отсутствия картофеля в Белоруссии

Генеральный директор ООО «Русид» Марк Гехт на это заявление ответил, что уже найдены технологии и специалисты, которые могут помочь в импортозамещении в тех сферах, где это пока невозможно. Он пояснил, что аграрии планируют завершить реализацию проектов по увеличению производства нишевых культур к 2030 г.