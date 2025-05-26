Путин поинтересовался причиной отсутствия картофеля в Белоруссии
Президент России Владимир Путин удивился тому, что в Белоруссии закончился картофель. Такой вопрос глава государства задал на встрече с представителями деловых кругов России.
В ходе разговора президент подчеркнул, что в стране необходимо обеспечить стабильное выращивание картофеля, свеклы и ряда других овощей.
Генеральный директор ООО «Русид» Марк Гехт на это заявление ответил, что уже найдены технологии и специалисты, которые могут помочь в импортозамещении в тех сферах, где это пока невозможно. Он пояснил, что аграрии планируют завершить реализацию проектов по увеличению производства нишевых культур к 2030 г.
«Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке», – отметил Путин, подчеркнув, что и «свою тоже неплохо иметь».
Замглавы администрации президента Максим Орешкин после этого сказал, что картофель в Белоруссии закончился. Путин затем поинтересовался, как это произошло. «Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» – удивился глава государства.