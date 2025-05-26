Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Что сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов

Рост экономики, кибербезопасность и повышенное внимание к маркетплейсам
Анастасия Брянцева

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов в День российского предпринимательства, 26 мая. Участие в ней приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.

«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе мероприятия.

О работе предпринимателей

  • Предприниматели, у которых есть особый талант – умение общаться с людьми, являются наиболее успешными. Эта работа требует и специальных знаний, но объединять усилия вокруг интересных идей – это самое главное.

  • Напряженный, каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху своей компании, а в конечном итоге и к успеху всей страны.

Об экономике России

  • Российская экономика по паритету покупательной способности вышла на четвертое место в мире. Это  прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов РФ.

  • В последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель», – уточнил он.

  • Рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер, а напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений.

  • Президент отметил вклад, который внес бизнес в развитие экономики России, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. 

  • Финансовый и технологический суверенитет лежат в основе суверенитета государства.

  • РФ должна поддерживать свою продукцию по критически важным направлениям, даже если она чуть дороже.

О российском бизнесе

  • Государство будет поддерживать российский бизнес и подставлять плечо для реализации его инициатив.

  • В мероприятии приняли участие представители разных отраслей экономики, но всех их объединяет высокий темп развития, стремление расти, приносить пользу людям. Они делают страну сильнее.

  • Проблема коррупции в сфере медицинского оборудования актуальна везде, в том числе и в России, а потому необходима системная и настойчивая работа по борьбе с известными коррупционными схемами. Такая работа в РФ уже ведется, и она будет продолжена.

  • Минфин и Минэкономразвития должны изучить ситуацию с акцизом на жидкую сталь для предприятий электрометаллургии. Такое поручение президент дал министрам финансов Антону Силуанову и экономического развития Максиму Решетникову, а также первому вице-премьеру Денису Мантурову.

  • Путин согласился с предложением усилить контроль за госзакупками в части требований по использованию отечественных комплектующих и оборудования. С таким предложением выступил в ходе встречи в Кремле председатель совета директоров «Курского электроаппаратного завода» Андрей Канунников.

  • Путин назвал справедливым желание бизнеса установить равные условия по маркировке для российских и зарубежных производителей.

  • Глава государства согласился с крайней важностью проведения скринингов для новорожденных в первые дни их жизни, в частности по части слуха у малышей, и заверил, что российское правительство обязательно продолжит помогать в этом вопросе отечественным компаниям, поставляющим оборудование для подобных обследований новорожденных.

  • Путин назвал уникальным масштаб отрасли кибербезопасности в РФ.

  • Использование отечественного программного обеспечения (ПО) нужно кратно нарастить. Нехватка российского ПО еще в 2022 г. оценивалась как сложный вызов для страны. Это вопрос национальной безопасности страны. 

  • Маркетплейсы, в том числе иностранные, требуют повышенного внимания, поскольку через них может реализовываться «что угодно», включая контрафактную продукцию. 

  • Создание полностью роботизированных производств, в том числе логистических, находится в числе приоритетных. Он поручил своей администрации проработать и поддержать продемонстрированные на встрече с представителями предпринимательских кругов проекты создания роботизированных объектов логистики в Ростовской и Нижегородской областях. 

Об ушедших компаниях

  • Ряд иностранных компаний ушли с российского рынка по принуждению политических элит своих стран. Причем некоторые из них подставили российских партнеров.

  • В условиях, когда компании уходили с рынка, российские предприниматели «не стушевались», а проявили деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова. Они продемонстрировали настоящие лидерские качества.

  • Американские компании, в отличие от европейских, никогда не отказывали в поставках и обслуживании медицинского оборудования в РФ. Он подчеркнул, что в этом направлении надо быть независимыми. 

  • Путин назвал недальновидными зарубежные страны и компании, которые «выдавливают» русских специалистов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных