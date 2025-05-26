Что сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов

Что сказал Путин на встрече с представителями деловых круговРост экономики, кибербезопасность и повышенное внимание к маркетплейсам
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов в День российского предпринимательства, 26 мая. Участие в ней приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе мероприятия.
О работе предпринимателей
Предприниматели, у которых есть особый талант – умение общаться с людьми, являются наиболее успешными. Эта работа требует и специальных знаний, но объединять усилия вокруг интересных идей – это самое главное.
Напряженный, каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху своей компании, а в конечном итоге и к успеху всей страны.
Об экономике России
Российская экономика по паритету покупательной способности вышла на четвертое место в мире. Это прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов РФ.
В последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель», – уточнил он.
Рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер, а напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений.
Президент отметил вклад, который внес бизнес в развитие экономики России, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового.
Финансовый и технологический суверенитет лежат в основе суверенитета государства.
РФ должна поддерживать свою продукцию по критически важным направлениям, даже если она чуть дороже.
О российском бизнесе
Государство будет поддерживать российский бизнес и подставлять плечо для реализации его инициатив.
В мероприятии приняли участие представители разных отраслей экономики, но всех их объединяет высокий темп развития, стремление расти, приносить пользу людям. Они делают страну сильнее.
Проблема коррупции в сфере медицинского оборудования актуальна везде, в том числе и в России, а потому необходима системная и настойчивая работа по борьбе с известными коррупционными схемами. Такая работа в РФ уже ведется, и она будет продолжена.
Минфин и Минэкономразвития должны изучить ситуацию с акцизом на жидкую сталь для предприятий электрометаллургии. Такое поручение президент дал министрам финансов Антону Силуанову и экономического развития Максиму Решетникову, а также первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Путин согласился с предложением усилить контроль за госзакупками в части требований по использованию отечественных комплектующих и оборудования. С таким предложением выступил в ходе встречи в Кремле председатель совета директоров «Курского электроаппаратного завода» Андрей Канунников.
Путин назвал справедливым желание бизнеса установить равные условия по маркировке для российских и зарубежных производителей.
Глава государства согласился с крайней важностью проведения скринингов для новорожденных в первые дни их жизни, в частности по части слуха у малышей, и заверил, что российское правительство обязательно продолжит помогать в этом вопросе отечественным компаниям, поставляющим оборудование для подобных обследований новорожденных.
Путин назвал уникальным масштаб отрасли кибербезопасности в РФ.
Использование отечественного программного обеспечения (ПО) нужно кратно нарастить. Нехватка российского ПО еще в 2022 г. оценивалась как сложный вызов для страны. Это вопрос национальной безопасности страны.
Маркетплейсы, в том числе иностранные, требуют повышенного внимания, поскольку через них может реализовываться «что угодно», включая контрафактную продукцию.
Создание полностью роботизированных производств, в том числе логистических, находится в числе приоритетных. Он поручил своей администрации проработать и поддержать продемонстрированные на встрече с представителями предпринимательских кругов проекты создания роботизированных объектов логистики в Ростовской и Нижегородской областях.
Об ушедших компаниях
Ряд иностранных компаний ушли с российского рынка по принуждению политических элит своих стран. Причем некоторые из них подставили российских партнеров.
В условиях, когда компании уходили с рынка, российские предприниматели «не стушевались», а проявили деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова. Они продемонстрировали настоящие лидерские качества.
Американские компании, в отличие от европейских, никогда не отказывали в поставках и обслуживании медицинского оборудования в РФ. Он подчеркнул, что в этом направлении надо быть независимыми.
Путин назвал недальновидными зарубежные страны и компании, которые «выдавливают» русских специалистов.