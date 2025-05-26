Путин: финансовых санкций достаточно для тех, кто выдает импорт за продукцию РФ
Президент России Владимир Путин не поддержал инициативу ввести уголовную ответственность для бизнеса, который выдает импортную продукцию за отечественную, но посчитал необходимым финансовые санкции. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов.
«Кто в КГБ работал – я или он?» – иронично отреагировал президент на предложение первого вице-премьера Дениса Мантурова ввести уголовное наказание.
При этом глава государства оценил идею усиления контроля за закупочными центрами. Экономические санкции были предложены Путиным в дополнение, так как «практика показывает, что нужно какое-то ужесточение» мер для тех, кто реализует в России импортные товары под видом отечественных. По его словам, инструменты регулирования в сфере госзакупок необходимы, чтобы «поддержать отечественного производителя».
На встрече Путин также сообщил, что ВВП России по паритету покупательной способности занял четвертое место в мире. Он отметил, что это прямая заслуга компаний и предприятий из всех регионов Российской Федерации. По данным президента, в 2023 г. рост ВВП составил 4,1%, а в 2024-м – 4,3%.