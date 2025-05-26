Путин: финансовых санкций достаточно для тех, кто выдает импорт за продукцию РФ

При этом глава государства оценил идею усиления контроля за закупочными центрами. Экономические санкции были предложены Путиным в дополнение, так как «практика показывает, что нужно какое-то ужесточение» мер для тех, кто реализует в России импортные товары под видом отечественных. По его словам, инструменты регулирования в сфере госзакупок необходимы, чтобы «поддержать отечественного производителя».