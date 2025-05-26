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Путин: финансовых санкций достаточно для тех, кто выдает импорт за продукцию РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин не поддержал инициативу ввести уголовную ответственность для бизнеса, который выдает импортную продукцию за отечественную, но посчитал необходимым финансовые санкции. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов.

«Кто в КГБ работал – я или он?» – иронично отреагировал президент на предложение первого вице-премьера Дениса Мантурова ввести уголовное наказание.

При этом глава государства оценил идею усиления контроля за закупочными центрами. Экономические санкции были предложены Путиным в дополнение, так как «практика показывает, что нужно какое-то ужесточение» мер для тех, кто реализует в России импортные товары под видом отечественных. По его словам, инструменты регулирования в сфере госзакупок необходимы, чтобы «поддержать отечественного производителя».

На встрече Путин также сообщил, что ВВП России по паритету покупательной способности занял четвертое место в мире. Он отметил, что это прямая заслуга компаний и предприятий из всех регионов Российской Федерации. По данным президента, в 2023 г. рост ВВП составил 4,1%, а в 2024-м – 4,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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