Путин: в отличие от ЕС США не отказывали России в поставках медоборудования

15 сентября 2023 г. «Ведомости» писали, что медицинский бизнес растет, несмотря на санкции, которые ввели западные страны в отношении России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Это привело к приостановке поставок некоторого иностранного медоборудования в страну. Например, так поступил американский производитель оборудования для проведения генетических исследований (секвенаторов) Illumina, а также крупнейший производитель МРТ-аппаратов – немецкая Siemens.