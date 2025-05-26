Путин: в отличие от ЕС США не отказывали России в поставках медоборудования
Американские компании, в отличие от европейских, не отказывали России в поставках и обслуживании медоборудования. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов.
«Американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские – многие соскочили», – сказал он.
О планах Путина провести встречу с представителями деловых кругов сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Ожидается, что они расскажут о своей работе и планах развития. 25 мая Telegram-канал Кремля сообщал, что участие в мероприятии примут руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.
15 сентября 2023 г. «Ведомости» писали, что медицинский бизнес растет, несмотря на санкции, которые ввели западные страны в отношении России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Это привело к приостановке поставок некоторого иностранного медоборудования в страну. Например, так поступил американский производитель оборудования для проведения генетических исследований (секвенаторов) Illumina, а также крупнейший производитель МРТ-аппаратов – немецкая Siemens.