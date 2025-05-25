Путин 26 мая встретится с главами российских компаний
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщает Telegram-канал Кремля.
Глава государства встретится с бизнесом 26 мая, в День российского предпринимательства. Участие в мероприятии, как уточнили в Кремле, примут руководители российских предприятий и компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.
В течение следующей недели у президента также запланированы контакты с иностранными гостями, сообщал журналист Павел Зарубин. Кроме того, накануне Дня защиты детей Путин пообщается с многодетными семьями. Ожидается, что президент помимо этого примет участие в совете по физической культуре и спорту и проведет заседание Совета безопасности и наблюдательный совет платформы «Россия-страна возможностей».