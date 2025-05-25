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Путин 26 мая встретится с главами российских компаний

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщает Telegram-канал Кремля. 

Глава государства встретится с бизнесом 26 мая, в День российского предпринимательства. Участие в мероприятии, как уточнили в Кремле, примут руководители российских предприятий и компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.

В течение следующей недели у президента также запланированы контакты с иностранными гостями, сообщал журналист Павел Зарубин. Кроме того, накануне Дня защиты детей Путин пообщается с многодетными семьями. Ожидается, что президент помимо этого примет участие в совете по физической культуре и спорту и проведет заседание Совета безопасности и наблюдательный совет платформы «Россия-страна возможностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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