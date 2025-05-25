Путин 26 мая встретится с главами российских компаний

В течение следующей недели у президента также запланированы контакты с иностранными гостями, сообщал журналист Павел Зарубин. Кроме того, накануне Дня защиты детей Путин пообщается с многодетными семьями. Ожидается, что президент помимо этого примет участие в совете по физической культуре и спорту и проведет заседание Совета безопасности и наблюдательный совет платформы «Россия-страна возможностей».