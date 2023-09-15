«Ведомости» составили первый рейтинг самых динамичных медицинских компаний

За прошедший год крупнейшим игрокам рынка по выручке («Медси», «Мать и дитя», «СМ-клиника», ЕМЦ, ГК «Мединвестгрупп») удалось суммарно увеличить выручку на 13% до 125 млрд руб. (в 2021 г. было 111 млрд руб.). А с 2018 г. этот показатель вырос на 120%. По словам Коломенцевой, эти компании, за исключением ЕМЦ, активно росли за счет открытия новых точек или сделок по слиянию и поглощению. Если посчитать динамику показателя выручки в расчете на одну точку (даже в текущих ценах), то мы увидим, что наиболее эффективной оказалась стратегия «Мать и дитя», считает аналитик. Группа последовательно открывала новые центры с площадью и мощностью не меньшими тех, что уже были у ее активов ранее. В итоге она добилась роста показателя выручки на одну точку в 27% за пять лет, подсчитала аналитик. А при расчете среднегодового темпа прироста (CAGR) за последние пять лет получается, что наиболее яркий результат органического роста показала «СМ-клиника» – 32%, отметила Коломенцева.