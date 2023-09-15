«Ведомости» составили первый рейтинг самых динамичных медицинских компаний

«Ведомости» составили первый рейтинг самых динамичных медицинских компанийВ тройке лидеров – ГК «Медси», «Мединвестгрупп» и «Клиника Фомина»
Рынок платных медуслуг уверенно растет последние пять лет, если не считать ковидный 2020 год. В 2018 г., по данным Росстата, его объем составлял 774 млрд руб., а к 2022 г. этот показатель вырос уже до 1,22 трлн руб. «Ведомости» проанализировали деятельность крупнейших медицинских компаний России за этот период и составили рейтинг самых динамичных медицинских компаний России.
В лонг-лист попали 20 крупнейших компаний по размеру выручки в 2022 г. Далее в расчет принимались шесть показателей: размер компании, уровень прироста выручки с 2018 по 2022 г., доля в общем приросте выручки 20 компаний, уровень прироста количества клиник за пять лет, доля в общем приросте количества клиник у 20 компаний, динамика выручки на одну клинику сети. Каждая из шести метрик оценивалась по 20-балльной шкале. В первую десятку попали компании, набравшие наибольшее количество баллов.
У лидера рейтинга – ГК «Медси» наиболее высокие показатели по доле в общем приросте выручки и доле в общем приросте количества клиник у 20 компаний из лонг-листа. «Медси» удалось провести несколько ярких сделок, которые позволили ей укрепить позиции лидера рынка, указывает консультант аналитической компании Eqiva Мария Коломенцева. Но при этом у крупнейшей медицинской компании страны показатель выручки на одну локацию сократился на 44%. Это говорит о том, что новые локации оказались меньше по мощности, чем существующие активы группы, поясняет эксперт.
За прошедший год крупнейшим игрокам рынка по выручке («Медси», «Мать и дитя», «СМ-клиника», ЕМЦ, ГК «Мединвестгрупп») удалось суммарно увеличить выручку на 13% до 125 млрд руб. (в 2021 г. было 111 млрд руб.). А с 2018 г. этот показатель вырос на 120%. По словам Коломенцевой, эти компании, за исключением ЕМЦ, активно росли за счет открытия новых точек или сделок по слиянию и поглощению. Если посчитать динамику показателя выручки в расчете на одну точку (даже в текущих ценах), то мы увидим, что наиболее эффективной оказалась стратегия «Мать и дитя», считает аналитик. Группа последовательно открывала новые центры с площадью и мощностью не меньшими тех, что уже были у ее активов ранее. В итоге она добилась роста показателя выручки на одну точку в 27% за пять лет, подсчитала аналитик. А при расчете среднегодового темпа прироста (CAGR) за последние пять лет получается, что наиболее яркий результат органического роста показала «СМ-клиника» – 32%, отметила Коломенцева.
Медицинский бизнес растет несмотря на санкции, которые ввели западные страны в отношении России после начала специальной военной операции в 2022 г. Это привело к приостановке поставок некоторого иностранного медоборудования в страну. Например, так поступили крупнейшие производители МРТ-аппаратов – нидерландская компания Philips и немецкая Siemens, сообщало брюссельское издание EU-Chronicle. Помимо этого санкции спровоцировали логистические проблемы, добавил представитель BusinesStat. В итоге цены на медуслуги существенно выросли, рассказал он. Конкретных значений в компании не предоставили.
Часть пациентов перешла в клиники более низкого ценового сегмента, еще часть стала лечится только по полисам ОМС, уточняет представитель агентства. В результате в 2022 г. численность пациентов коммерческих клиник сократилась на 2% по сравнению с уровнем позапрошлого года и составила 48 млн человек, подсчитали в BusinesStat. В 2023 г. в компании прогнозируют дальнейший спад числа клиентов «из-за ограниченной платежеспособности в условиях санкционного кризиса» на 1,3%.
Факторы, которые определят развитие рынка в ближайшие несколько лет, – это консолидация и привлечение внешних инвесторов, говорят в Eqiva. Но если раньше консолидация происходила за счет покупки крупными игроками бизнесов средней руки, то теперь им интереснее поглощение масштабных активов (с выручкой более 1 млрд руб.) либо слияние с игроками других профилей, например с лабораториями. Интерес к медицине непрофильных инвесторов сперва подогрела пандемия, а теперь невозможность инвестировать за пределы страны. Поэтому и банки, и крупнейшие корпорации (например, «Росатом», «Медскан» и «Сбер») активно вкладывают средства в это направление.
1-е место: «Медси» (АО ГК «Медси»)
Дата основания: 1996 г.
Руководитель: Елена Брусилова
Владелец: АФК «Система» Владимира Евтушенкова
Крупнейшая сеть частных клиник «Медси» на сентябрь 2023 г. объединяет 138 медцентров в различных регионах России, например в Московской области, Волгограде, Владикавказе, Перми. Среди активов группы – клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab, служба помощи на дому. По итогам первого полугодия 2023 г. выручка сети составила 20 млрд руб. Это на 15,7% больше аналогичного показателя того же периода прошлого года. Облигации группы размещены на Московской бирже. Планы по выходу компании на IPO анонсировались еще в 2014 г., но пока так и не были реализованы.
2-е место: «МедИнвестГрупп» (ООО «МедИнвестГрупп»)
Дата основания: 2017 г.
Руководитель: Александр Андрюшечкин
Основной владелец: МКООО «Огмент инвестментс лимитед»
«Мединвестгрупп» специализируется на инвестициях в различные проекты в сфере здравоохранения, в частности ядерной медицины, лучевой терапии, а также многопрофильные клиники. Группа объединяет центры ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи», а также клиники «К + 31», «Клиники Лядова», «МИГ клинику». Среди регионов присутствия компании, например, Ростов-на-Дону, Владимир, Екатеринбург. До 2020 г. сеть принадлежала основному владельцу «Фармстандарта» (один из крупнейших фармпроизводителей) Виктору Харитонину.
3-е место: «Клиника Фомина» (ООО «УК КДФ ГРУПП»)
Дата основания: 2011 г.
Руководитель: Дмитрий Фомин
Совладельцы: Евгений Лисицын, Марианна Борисычева, Дмитрий Фомин
Федеральная сеть «Клиника Фомина» была основана врачом-гинекологом Дмитрием Фоминым. Первая клиника под этим брендом была открыта в Твери. На сегодняшний день группа владеет различными активами, в том числе медцентрами, генетической лабораторией, госпиталями. Ее филиалы расположены в 12 городах России. В 2023 г. сеть приобрела центр доказательной медицины «Рассвет» площадью 2000 кв. м в Пресненском районе Москвы. Сделка отвечала долгосрочным планам развития сети «в сторону многопрофильности».
4-е место: «Медскан» (АО «Медскан»)
Дата основания: 2014 г.
Руководитель: Сергей Иванченко
Совладельцы: Евгений Туголуков и «Русатом хэлскеа» (входит в госкорпорацию «Росатом»)
Холдинг «Медскан» объединяет 58 медицинских центров и 442 лабораторных офиса в 30 регионах России. В числе активов группы – диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники, включая онкологические. По итогам первого полугодия 2023 г. выручка сети составила 11,3 млрд руб. Это на 22% больше аналогичного показателя того же периода прошлого года.
5-е место: «Эксперт» (ООО ГК «Эксперт»)
Дата основания: 2007 г.
Руководитель: Елена Латышева
Совладельцы: Елена Латышева, Людмила Ретинская, Валерия Пасечная
Идея создания центра МРТ-диагностики «Эксперт» принадлежит врачам-рентгенологам Андрею Коробову и его супруге Валерии Пасечной. Проект они реализовали совместно с предпринимателем Еленой Латышевой. На данный момент группа объединяет 17 клиник и 46 диагностических центров в 34 регионах России, в том числе Калининграде и Южно-Сахалинске. По итогам 2023 г. количество точек будет увеличено до 70, рассказал «Ведомостям» о планах сети ее представитель. По собственным данным компании, ее клиники посещает более 1 млн пациентов в год. Количество сотрудников сети составляет 3600 специалистов.
6-е место: «Екатерининская» (ООО «Клиника Екатерининская»)
Дата основания: 2007 г.
Руководитель и основной владелец: Виталий Волков
«Екатерининская» – одна из крупнейших частных сетей клиник в Краснодарском крае. В нее входят многопрофильные медицинские центры, родильный дом, стоматология, центр лучевой диагностики (КТ и МРТ), центры репродукции и косметологии, а также клиника в Сочи. В 2022 г. cеть приобрела контрольный пакет акций ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница» с привлечением кредитных средств из банка ВТБ. Пациентам «Екатерининской» доступно 2000 различных исследований. Количество специалистов сети составляет 763 человека.
7-е место: «СМ-Клиника» (ООО «СМ-Клиника»)
Дата основания: 2002 г.
Руководитель и владелец: Николай Смыслов
История медицинского холдинга «СМ-клиника» начиналась со стоматологического кабинета площадью 750 кв. м. Сегодня в группу входит 28 клиник для взрослых и детей в пяти регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Рязани. По собственным подсчетам компании, ее клиники посещает более 600 000 пациентов в год. В штате сети работает около 4000 медиков. «СМ-клиника» сотрудничает со страховыми компаниями «Ренессанс» и «Ингосстрах».
8-е место: Европейский медицинский центр (АО «ЕМЦ»)
Дата основания: 1989 г.
Руководитель: Андрей Яновский
Основной владелец: Игорь Шилов (по последним данным)
Европейский медицинский центр (ЕМЦ) был основан для оказания медпомощи иностранцам на базе столичной поликлиники № 6. Изначально прием там вели в основном зарубежные медики. Собственником компании был французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал компанию аптечной сети «36,6», а та, в свою очередь, в 2008 г. – экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. На данный момент в штате сети насчитывается 600 врачей из различных стран, в том числе России, США, Израиля. Группа включает в себя 12 точек в Москве и Московской области, в том числе семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр. По итогам первого полугодия 2023 г. выручка сети в рублях выросла на 0,9% до 11,5 млрд, а в евро снизилась на 0,4% до 139,2 млн.
9-е место: «Мать и дитя» (ООО «Хавен»)
Дата основания: 2006 г.
Руководитель: Марк Курцер
Владелец: МD Medical Group Investment
Крупнейшая сеть частных клиник «Мать и дитя» была основана акушером-гинекологом Марком Курцером. На сентябрь 2023 г. она объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник, работающих в 27 городах России. Сеть специализируется на оказании помощи по направлениям: кардиология, онкология, хирургия, травматология, акушерство, гинекология и педиатрия. Глобальные депозитарные расписки группы с 2020 г. торгуются на Московской бирже. За первое полугодие 2023 г. выручка группы выросла на 5,7% год к году и составила 12,8 млрд руб.
10-е место: «Лайт» (ООО «Доктор Лайт»)
Дата основания: 2004 г.
Руководитель и владелец: Михаил Зыкин
Сеть «Лайт» объединяет взрослые и детские поликлиники, профцентр (проводит медосмотры для выдачи справок для работы, учебы и т. д.), а также стоматологическую клинику. Ее филиалы расположены в Перми и Кирове. По собственным данным компании, в 2022 г. в ее стенах было выполнено 29 410 процедур МРТ/КТ, сделано 13 404 уколов, а также взято 2139 литров крови. Совокупно сеть оказала более 1 млн медицинских услуг своим пациентам. В штате компании работает более 160 специалистов.