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Путин встретится с представителями бизнеса 26 мая

Ведомости

В День российского предпринимательства, 26 мая, президент РФ Владимир Путин встретится с представителями деловых кругов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Встреча пройдет с руководителями тех компаний, с которыми президент часто не встречается, уточнил Песков. Они расскажут о своей работе и планах развития. Пресс-секретарь президента России рассказал, что встреча будет достаточно полноформатная.

Кроме того, 26 мая Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Также у него запланирован ряд рабочих встреч в Кремле , которые будут носить закрытый характер.

Вечером Путин, возможно, проведет телефонный разговор.

Песков также заявил, что Кремль присоединяется к президенту в поздравлении коллектива «Комсомольской правды» со 100-летием газеты.

25 мая Telegram-канал Кремля сообщал о планах президента провести встречу с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии, как уточнили в Кремле, примут руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.

Фидан находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что российский и турецкий министры проведут встречу и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров делегаций России и Украине в Стамбуле. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе сообщал, что Фидан рассчитывает 26 мая провести встречи с Путиным, помощником главы государства Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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