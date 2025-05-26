Путин встретится с представителями бизнеса 26 мая

Фидан находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что российский и турецкий министры проведут встречу и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров делегаций России и Украине в Стамбуле. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе сообщал, что Фидан рассчитывает 26 мая провести встречи с Путиным, помощником главы государства Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.