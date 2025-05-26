Путин встретится с представителями бизнеса 26 мая
В День российского предпринимательства, 26 мая, президент РФ Владимир Путин встретится с представителями деловых кругов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Встреча пройдет с руководителями тех компаний, с которыми президент часто не встречается, уточнил Песков. Они расскажут о своей работе и планах развития. Пресс-секретарь президента России рассказал, что встреча будет достаточно полноформатная.
Кроме того, 26 мая Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Также у него запланирован ряд рабочих встреч в Кремле , которые будут носить закрытый характер.
Вечером Путин, возможно, проведет телефонный разговор.
Песков также заявил, что Кремль присоединяется к президенту в поздравлении коллектива «Комсомольской правды» со 100-летием газеты.
25 мая Telegram-канал Кремля сообщал о планах президента провести встречу с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии, как уточнили в Кремле, примут руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.
Фидан находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что российский и турецкий министры проведут встречу и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров делегаций России и Украине в Стамбуле. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе сообщал, что Фидан рассчитывает 26 мая провести встречи с Путиным, помощником главы государства Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.