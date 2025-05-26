Фидан рассчитывает провести встречи с Путиным, Мединским и Нарышкиным

Фидан посетит Россию с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению Лаврова. Ожидается, что российский и турецкий министры проведут встречу и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров делегаций России и Украине в Стамбуле. Они также обсудят положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе и затронут тему безопасного судоходства в Черном море. Стороны также коснутся тематики строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».