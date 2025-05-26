Фидан рассчитывает провести встречи с Путиным, Мединским и Нарышкиным
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает 26 мая провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, помощником главы государства Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.
Кроме того, 26 мая Фидан собирается встретиться с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей. На следующий день у турецкого министра запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Фидан посетит Россию с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению Лаврова. Ожидается, что российский и турецкий министры проведут встречу и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров делегаций России и Украине в Стамбуле. Они также обсудят положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе и затронут тему безопасного судоходства в Черном море. Стороны также коснутся тематики строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Делегации сторон в ходе встречи договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.