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Фидан рассчитывает провести встречи с Путиным, Мединским и Нарышкиным

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает 26 мая провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, помощником главы государства Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.

Кроме того, 26 мая Фидан собирается встретиться с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей. На следующий день у турецкого министра запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Фидан посетит Россию с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению Лаврова. Ожидается, что российский и турецкий министры проведут встречу и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров делегаций России и Украине в Стамбуле. Они также обсудят положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе и затронут тему безопасного судоходства в Черном море. Стороны также коснутся тематики строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Делегации сторон в ходе встречи договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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