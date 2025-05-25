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Фидан и Лавров обсудят ситуацию после переговоров России и Украины в Стамбуле

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита последнего в Россию обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе предстоящей встречи министры обсудят положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе и затронут тему безопасного судоходства в Черном море. Стороны также сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым властям Сирии для дальнейшего налаживания в арабской республике политического диалога и возвращения жизни в мирное русло.

По данным МИДа, планируется рассмотреть углубление сотрудничества в Закавказье, в том числе разблокирование транспортного сообщения и постконфликтное восстановление региона. Отдельной темой станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в условиях постоянного давления со стороны Запада. Лавров и Фидан затронут вопросы формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Министры также обсудят тематику строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Фидан посетит Россию с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению Лаврова.

24 мая ТАСС сообщил, что Фидан приедет в Россию и вновь укажет на готовность Турции быть посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Источники агентства в турецком министерстве рассказали, что министр «заявит о приверженности Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинском конфликте, выразит удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом направлении благодаря недавним важным событиям».

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. На встрече стороны договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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