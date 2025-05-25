Фидан и Лавров обсудят ситуацию после переговоров России и Украины в Стамбуле

24 мая ТАСС сообщил, что Фидан приедет в Россию и вновь укажет на готовность Турции быть посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Источники агентства в турецком министерстве рассказали, что министр «заявит о приверженности Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинском конфликте, выразит удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом направлении благодаря недавним важным событиям».