Глава МИД Турции может посетить Россию с 26 по 27 мая

По данным агентства, Фидан посетит Москву по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как сообщили источники, он «заявит о приверженности Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинском конфликте, выразит удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом направлении благодаря недавним важным событиям». В планах также обсуждение региональных и международных вопросов, включая Сирию, Газу и Южный Кавказ.