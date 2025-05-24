Глава МИД Турции может посетить Россию с 26 по 27 мая
Глава МИД Турции Хакан Фидан приедет в Россию и заявит о готовности страны быть посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в турецком министерстве.
По данным агентства, Фидан посетит Москву по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как сообщили источники, он «заявит о приверженности Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинском конфликте, выразит удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом направлении благодаря недавним важным событиям». В планах также обсуждение региональных и международных вопросов, включая Сирию, Газу и Южный Кавказ.
17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности Анкары приложить все усилия для продолжения переговоров России и Украины. Глава государства отметил, что важно не просто призвать страны «положить конец боям», а предложить методы решения конфликта.
Прерванные в 2022 г. прямые переговоры России и Украины возобновились в Стамбуле 16 мая. Второй раунд переговоров с Киевом также состоится, заявил Лавров.