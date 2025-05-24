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Глава МИД Турции может посетить Россию с 26 по 27 мая

Ведомости

Глава МИД Турции Хакан Фидан приедет в Россию и заявит о готовности страны быть посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в турецком министерстве.

По данным агентства, Фидан посетит Москву по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как сообщили источники, он «заявит о приверженности Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинском конфликте, выразит удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом направлении благодаря недавним важным событиям». В планах также обсуждение региональных и международных вопросов, включая Сирию, Газу и Южный Кавказ.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности Анкары приложить все усилия для продолжения переговоров России и Украины. Глава государства отметил, что важно не просто призвать страны «положить конец боям», а предложить методы решения конфликта.

Прерванные в 2022 г. прямые переговоры России и Украины возобновились в Стамбуле 16 мая. Второй раунд переговоров с Киевом также состоится, заявил Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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