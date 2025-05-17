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Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для диалога России и Украины

Ведомости

Анкара намерена приложить все усилия для продолжения переговоров России и Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались», – сказал он.

По словам турецкого лидера, встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для остановки военного конфликта. Эрдоган отмечает, что «мы не просто говорим “положите конец боям”, мы также предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому». Он констатировал, что российско-украинский конфликт невозможно завершить силовым способом.

Как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле.
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16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан.

На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. / РИА Новости

Первые за три года российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. По итогам встречи стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Она возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами, пояснили в Кремле.

Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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