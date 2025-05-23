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Лавров назвал «неэлегантным» выбор Ватикана для переговоров с Украиной

Ведомости

Проводить российско-украинские переговоры в Ватикане было бы «неэлегантно», поскольку обе страны являются православными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин [конфликта]», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что одной из первопричин также является запрет Украинской православной церкви (УПЦ).  

Лавров также заявил, что второй раунд переговоров с Киевом состоится, это подтвердила украинская сторона. Он отметил, что работа российской стороны над меморандумом «уже находится в продвинутой стадии», после чего документ будет передан Украине. 

16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом. После этого в МИД РФ допустили, что новый раунд российско-украинских переговоров может пройти в Ватикане. 

Вместе с тем, как писал Bloomberg, Москва выступает против переговоров в Ватикане, поскольку не считает государство нейтральной стороной. Второй раунд российско-украинских переговоров между может пройти на следующей неделе, сообщало агентство со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза. Точное место проведения новой встречи неизвестно, сообщили 23 мая в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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