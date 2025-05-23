Лавров назвал «неэлегантным» выбор Ватикана для переговоров с Украиной
Проводить российско-украинские переговоры в Ватикане было бы «неэлегантно», поскольку обе страны являются православными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин [конфликта]», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что одной из первопричин также является запрет Украинской православной церкви (УПЦ).
Лавров также заявил, что второй раунд переговоров с Киевом состоится, это подтвердила украинская сторона. Он отметил, что работа российской стороны над меморандумом «уже находится в продвинутой стадии», после чего документ будет передан Украине.
16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом. После этого в МИД РФ допустили, что новый раунд российско-украинских переговоров может пройти в Ватикане.
Вместе с тем, как писал Bloomberg, Москва выступает против переговоров в Ватикане, поскольку не считает государство нейтральной стороной. Второй раунд российско-украинских переговоров между может пройти на следующей неделе, сообщало агентство со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза. Точное место проведения новой встречи неизвестно, сообщили 23 мая в Кремле.