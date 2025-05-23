Лавров назвал «неэлегантным» выбор Ватикана для переговоров с Украиной

Вместе с тем, как писал Bloomberg, Москва выступает против переговоров в Ватикане, поскольку не считает государство нейтральной стороной. Второй раунд российско-украинских переговоров между может пройти на следующей неделе, сообщало агентство со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза. Точное место проведения новой встречи неизвестно, сообщили 23 мая в Кремле.